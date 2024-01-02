نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة إسماعيل ياسين.. رنا رئيس تكشف عن موقف محرج لها من تصوير "عصابة عظيمة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعد مشاركة المخرج الراحل يوسف شاهين كضيف شرف في فيلم "إسماعيل يس في الطيران" من بين أبرز اللحظات الفنية، حيث طلب من إسماعيل ياسين تنفيذ حركة التدحرج على السلم متكررًا، مما أثار جدلًا واسعًا بينهما وأصبحت هذه اللقطة محل تداول دائم حتى اليوم.

وأفصحت الفنانة إسعاد يونس عن تجربة مماثلة تعرضت لها الفنانة رنا رئيس خلال تصوير إحدى مشاهدها في فيلم "عصابة عظيمة"، الذي من المقرر إطلاقه في السينمات المصرية والخليجية في 4 يناير الحالي، وذلك خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" عبر شاشة DMC.

أدلت إسعاد يونس بتصريح خلال فقرة برنامجها "صاحبة السعادة" حيث كشفت عن تفاصيل موقف رنا رئيس خلال تصوير مشهدها في الفيلم، قائلة: "كان من المفترض أن تنزل رنا من عربية إسعاف على منحدر، ولكنها انزلقت وتدحرجت حتى النهاية".

وعلقت رنا رئيس مضيفه: "أستاذ وائل كان كل شوية يعيد المشهد"، وهو ما علق عليه مخرج الفيلم وائل إحسان قائلا: "عجبتني الوقعة، فقلت لها ممكن تقعي تاني".

واعترفت إسعاد يونس بأنها أصيبت بالإجهاد الشديد من مشاهد الأكشن في فيلم "عصابة عظيمة"، خاصة أنها كانت في مرحلة التعافي من جراحة تغيير مفصل الحوض بالكامل، بعد تعرضها لإصابة بمنزلها نهاية 2022.