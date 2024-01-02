ثراء جبيل بطلة كليب "موحشتكيش" لـ تامر حسني

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن أول أمس نجم الجيل تامر حسني عن مقطع من أغنيته الجديدة المنتظرة "موحشتكيش" الذي هي ضمن أغنيات ألبوم "هرمون السعادة" وقد قام تامر حسني بغناء نقطع منها في حفلته في مهرجان "أم الإمارات" في ليلة رأس السنة.

وانهالت التعليقات الإيجابية على ذلك المقطع وأصبحت تريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي وأيضًا موقع تيك توك.

وكشف نجم الجيل تامر حسني عن كواليس تصوير الفيديو كليب حيث نشر الكواليس عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وظهرت في الكليب الفنانة الشابة ثراء جبيل أنها بطلة الكليب، ويعد هذا هو التعاون الأول بين تامر حسني وثراء جبيل.

الجدير بالذكر أن أغنية "موحشتكيش" هي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن يطرح الكليب قريبًا.

حفل تامر حسني في مهرجان أم الإمارات

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي في مهرجان أم الإمارات وذلك ضمن الاحتفالات بالعام الجديد وشهد الحفل عودة تامر حسني إلى الغناء والحفلات بعد توقفه لعمله تضامنًا مع أهالي غزة.

حضور كامل العدد لحفل تامر حسني في أبو ظبي

وشهدت الحفل حضور جماهيري حاشد كعادة حفلات تامر حسني وقدم العديد من أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هدلعني، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير، وأيضًا قد قدم مقطع من أغنيته الجديدة المنتظرة "موحشتكيش" وتفاعل معه الجمهور.

حضور جماهيري ضخم

ما هي آخر أعمال تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.