تامر حسني يتصدر التريند بمقطع أغنية "موحشتكيش"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم نجم الجيل تامر حسني مواقع التواصل الإجتماعي وتريند موقع "تيك توك" وأيضًا تريند موقع الأغاني الشهير "يوتيوب"، وجاء هذا التصدر بسبب غنائه مقطع من أغنية "موحشتكيش" في حفله بمهرجان أم الإمارات، وقد قام بعدها بنشر مقطع من كواليس الكليب عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب".

وأصبحت الكواليس التريند رقم 13 عبر موقع "يوتيوب" وقد حقق ذلك الموقع نحو 83 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من طرحه.

وظهرت في الكليب الفنانة الشابة ثراء جبيل أنها بطلة الكليب، ويعد هذا هو التعاون الأول بين تامر حسني وثراء جبيل.

ماذا قال الجمهور عن مقطع أغنية “موحشتكيش” ؟

وسرعان ما انتشر ذلك المقطع وقد نال إعجاب الجمهور وانهالت عليه التعليقات الإيجابية ومنها: (يا تامر أنت احساسك بيلمس القلب كل أغنية بتقدمها بتحس بينا وتوصف شعورًا ومبروك مقدمًا على نجاح الأغنية، منتظر جدًا عشان اشوف الكليب كامل، تحفة يا تيمو، مستنين جدًا، ياريت تنزل دلوقتي، احساسك حلو أو ي في الأغنية دي، معقول كمية الاحساس والدفا اللي في صوتك، كدة نبدأ 2024 بأغانيك القمر، الأغنية هتاخد تريند اول ما تنزل، هتكسر الدنيا).

الجدير بالذكر أن أغنية "موحشتكيش" هي من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن يطرح الكليب قريبًا

حفل تامر حسني في مهرجان أم الإمارات

وفي سياق متصل يذكر أنه قد أحيا نجم الجيل تامر حسني حفل غنائي في مهرجان أم الإمارات وذلك ضمن الاحتفالات بالعام الجديد وشهد الحفل عودة تامر حسني إلى الغناء والحفلات بعد توقفه لعمله تضامنًا مع أهالي غزة.

وشهدت الحفل حضور جماهيري حاشد كعادة حفلات تامر حسني وقدم العديد من أغانيه التي يحبها الجمهور ومنها (هدلعني، هرمون السعادة، قولني كلام، ارجعلي، عشأنجي، حبيتها يا ناس، أنت إختيار، وأنت بعيد، حياتنا، سوحنا، بعد مؤقت) وغيرهم الكثير، وأيضًا قد قدم مقطع من أغنيته الجديدة المنتظرة "موحشتكيش" وتفاعل معه الجمهور.

ما هي آخر أعمال تامر حسني السينمائية ؟

وفي سياق متصل يذكر أن فيلم "تاج" هو آخر أعمال الفنان تامر حسني السينمائية، ويضم الفيلم عدد من النجوم أبرزهم دينا الشربيني، ساندي، هالة فاخر، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وهو من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

ينتمي فيلم تاج لسلسلة أعمال "الأبطال الخارقين" السوبر هيروز في مصر والوطن العربي، ويجسد تامر حسني شخصيتين لتوأمين اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ويُعتبر هذا الفيلم أول ظهور لبطل عربي خارق في السينما العربية.