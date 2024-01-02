تامر حسني وبسمة بوسيل حديث السوشيال ميديا.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أصبح اسم الفنان تامر حسني والمغربية بسمة بوسيل حديث السوشيال ميديا مع بداية العام الجديد وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أخبار عن عودة تامر حسني وبسمة بوسيل بعد انفصال دام 8 شهور.

وانتشرت تلك الأخبار بعد نشر تامر حسني صورة عائلية تجمعه بـ بسمة بوسيل وأولاده الثلاثة (تاليا، أمايا، ادم) عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وعلق عليها قائلًا: "كل سنة وأنتوا طيبين ويارب، سنة أفضل على الجميع وعلى أمتنا العربية".

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وقد انهالت التعليقات على هذه الصورة متوقعين عودة الثنائي مرة أخري، وقد انتشرت أخبار تفيد عودتهم مرة أخري.

بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني

لتخرج بسمة بوسيل عبر خاصية القصص بصفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" موضحة حقيقة عودتها لتامر حسني قائلة: "لقد استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار المزيفة لم نعد معًا، هو قام بنشر صورة عائلية من أجل إسعاد الأطفال لأنه لم يستطع قضاء ليلة رأس السنة معهم ليس إلا".

وأضافت "آسفة على سوء الفهم وشكرًا على كل الرسائل اللطيفة وأتمنى لكم جميعًا سنة سعيدة"

استوري بسمة بوسيل

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني

يذكر أن بسمة بوسيل انفصلت عن تامر حسني، في إبريل الماضي، حيث كتبت منشوراَ عبر خاصية «الاستوري» حيث كتبت وقتها منشوراَ تعلن فيه انفصالها عنه قائلة: «وجعلنا بينكم مودة ورحمة ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب.

و رد تامر حسني على خبر الإنفصال عبر الاستوري وقال فيها “وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار.. فانفصلوا بالاتفاق الطيب وستظل بينا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بينا الاحترام والتقدير عشرة 12 سنة مش هينة ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم.. في حفظ الله”.

ما هي آخر أعمال تامر حسني ؟

يذكر أن الفنان تامر حسني شارك مؤخرًا بفيلم “ تاج ” الذي حقق نجاح كبير، حيث دارت أحداثه حول شخصية “ تاج ” الذي يمتلك قوة خارقة خاصة به، ويتميز بسرعة كبيرة، ويحاول استخدام قوته في مساعدة الناس، لكن تلك القوة توقعه في عدد من المشاكل، ويقابل خلال الأحداث دينا الشربيني التي يقع في حبها ويتفقان على الزواج، وسط العديد من المفارقات الدرامية والكوميدية.