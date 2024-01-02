نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف مدة عرض فيلم Fighter لـ هيرثيك روشان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح البوستر الترويجي النهائي للفيلم الجديد المنتظر لهيرثيك روشان بعنوان Fighter، مع الاعلان عن مدة عرض الفيلم.

مدة عرض Fighter

ووفق إنديا توداي، تم الإعلان عن أن مدة عرض الفيلم تستمر حتى ساعتين و40 دقيقة، على أن يطرح خلال الأسابيع القليلة القادمة للعرض.

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي لفيلم Fighter المنتظر للنجم هيرثيك روشان والنجمة الهندية ديبيكا بادوكون.

ونقل موقع إنديا توداي الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، الذي يقدم قصة عن سلاح الطيران الحربي في الهند، ويخرجه المخرج سيدهارث اناند.

اسم الشخصية التي يجسدها روشان خلال الفيلم

وتم الكشف اسم الشخصية التي يجسدها روشان، حيث سيجدس شخصية قائد سرب طائرات مقاتلة، "شامشير باثانيا".

أيضًا تقرر رسميًا موعد طرح الفيلم الجديد للنجم هيرثيك روشان War 2، الذي يطرح ضمن سلسلة مشاريع سينمائية تحمل العنوان نفسه.

موعد طرح الجزء الثاني من الفيلم

ووفق إنديا توداي، الفيلم سيطرح جزئه الثاني خلال عام 2025 المقبل، وسيكون من إنتاج شركة Yash Raj Films من عالم الجاسوسية.

ووفق الموقع الهندي، الفيلم سيكون مرتبطا باعمال سينمائي أخرى مثل فيلم "تايجر 3" لسلمان خان"، وباثان لشاه روخ خان.