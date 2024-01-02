نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود البزاوي لـ "دوت الخليج الفني": فيلم "عادل مش عادل" مفاجأة.. والفيشاوي دائمًا مختلف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشارك الفنان محمود البزاوي، بشخصية جديدة ومختلفة من خلال فيلم "عادل مش عادل" بطولة أحمد الفيشاوي، والتقى "دوت الخليج الفني" بالفنان محمود البزاوي، ليكشف لنا تفاصيل مشاركته في العمل.

*هل سبق وتعاونت مع أحمد الفيشاوي من قبل؟

بالتأكيد هذا ليس التعاون الأول بيني وبين أحمد الفيشاوي حيث سبق وتعاوننا معًا في مسلسل دون ذكر أسماء، حيث قدمت مشهد واحد فقط وكان من حسن حظي أن هذا المشهد كان أمام أحمد الفيشاوي وأنا عاجبني العلاقة بيني وبين أحمد الفيشاوي في الواقع مثل علاقتنا ببعض في الفيلم.

*هل ترى أنك وصلت لمرحلة النضج الفني؟

المتفرج هو من يحكم ويرى هل نضجت بالفعل أم لا، وهل أمثل بشكل جيد أم لا لكن لا أقيّم نفسي وما زلت أُخطئ وارتكب نفس الأخطاء التي ارتكبتها في أول دور قدمته.

*ما هي علاقتك بالفيشاوي في الفيلم؟

علاقتي بأحمد الفيشاوي داخل الفيلم كعلاقة القط والفار، وبالنسبة لي الفيشاوي مثل القط، أنا والفيشاوي في مطاردة لذيذة يارب تحظى بإعجاب الجمهور.

أما عن رأيي في أحمد الفيشاوي فهو مختلف من الساعة للتانية، ومن لحظة للحظة مختلف ومن ثانية لثانية مختلف مختلف.

*ماذا عن تفاصيل الدور الذي تقدمه؟

هو شخص غلبان وفاشل بقاله نحو من 30 إلى 40 سنة لم يتخرج من كلية الحقوق رغم إنه يحب القانون.

*وما هي الأدوار التي تحب أن تقدمها؟

لا تستهويني أدوار محددة أنا ممثل أقوم بتجسيد أي أدوار.

*كيف تم ترشيحك لهذا الدور؟

تم تقديم هذا العمل لي ورأيت أنه لطيف للغاية وعجبني موضوع الفيلم والورق الخاص به ووافقت على تقديم الشخصية، وأنا بحب أحمد الفيشاوي وأحب العمل معه وقدمت تجربة أتمنى أن تعجب الناس.



*ماذا عن كواليس العمل مع أحمد االفيشاوي؟

الكواليس رائعة وهناك روح جميلة للغاية من الجميع والجلوس مع طاقم العمل أمر ممتع للغاية حتى في الأوقان التي لا نقوم فيها بالتصوير.

وأنا بحب أحمد الفيشاوي لأنه شخص جميل ومستفز للدماغ أوي بمعنى أنه منشط للدماغ ودائمًا ما يطرح أفكار حتى ولو بشكل غير منظم.

ولسوء حظي أنني لم ألتقي بكل الزملاء في العمل غير في مشهد واحد فقط لكني مع الفيشاوي في كل المشاهد تقريبًا.

*وما هي الرسالة المقدمة من الفيلم؟

وظيفة المتفرج هي تحديد الرسالة وليس أنا من أحدد الرسالة التي يبعثها الفيلم.

*ما هي الشخصية التي ستقدمها في مسلسل ألف ليلة وليلة؟

لم أصور المسلسل حتى الآن ولن أحكي عن عمل لم أقم بتصويره بعد.