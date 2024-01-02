وائل احسان يكشف كواليس تصوير ”عصابة عظيمة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 2 يناير 2024 09:31 صباحاً - أعرب المخرج وائل احسان، عن سعادته بتجربة فيلم "عصابة عظيمة" وبالعمل مع الفنانة الجميلة إسعاد يونس، وذلك خلال إستضافه قي برنامج "صاحبة السعادة' عير شاشة DMC.

وقال وائل احسان: "الأرق اللي بيكون بالنسبة لي أني بحاول اطلع من الممثل حاجة جديدة وإسعاد يونس من الكبار وعظماء التاريخ الفني ولم تتعامل معي كمنتجة وكانت بسيطة جدا في التصوير".

وتابع وائل إحسان، أن باقي فريق العمل مميز، مشيدا بأداء الفنان محمد محمود وموهبته، كما أشار إلى أن رنا سماحة وفرح الزاهد شباب دمهم خفيف متابعا: "كنت عايز أغير في أشكالهم وتكوينهم والناس لما تتفرج هتعرف القيمة الجديدة".

وأستكمل حديثه قائلا: "مكنتش اعرف عنبة قبل الفيلم ولكن كويس وكريم عفيفي تعاملت معاه في كذا عمل وهو مختلف في الفيلم ده وهو زكي بيمثل الدور مش كوميديا بس والناس هتكتشف أنه بيضحك لكن عامل دور له أبعاد وإحساس".

أبطال فيلم عصابة عظيمة

فيلم "عصابة عظيمة" يضم نخبة من نجوم الفن، حيث يشارك في بطولته إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، وعنبة،ويضم أيضًا عددًا من ضيوف الشرف، من بينهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول. الفيلم من تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان،وإنتاج إسعاد يونس.