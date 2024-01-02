نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" و"ليه تعيشها لوحدك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دور العرض السينمائية مساء اليوم الثلاثاء، عرض خاص لفيلمين من المقرر أن يجري طرحهما خلال هذه الأيام، وهما "الإسكندراني" للفنان أحمد العوضي، و"ليه تعيشها لوحدك" للفنان خالد الصاوي.

تفاصيل فيلم "الإسكندراني"

ومن المقرر أن يقام العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" في إحدى السينمات التي تقع في أحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل منهم أحمد العوضي، وسيشهد حضور الصحافة والإعلام.

ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي وزينة وحسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج خالد يوسف، وسيتم طرحه فى السينمات الخميس 4 يناير.

تفاصيل فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

كما يحتفل صناع "ليه تعيشها لوحدك" مساء اليوم بالعرض الخاص للفيلم، في أحد سينمات منطقة الشيخ زايد، بحضور أبطال الفيلم، وعلى رأسهم شريف منير وخالد الصاوي، ورجال الصحافة والإعلام.

وفيلم " ليه تعيشها لوحدك"، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم شريف منير وخالد الصاوي وسلمى أبو ضيف وأمينة شلباية، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج حسام الجوهري.