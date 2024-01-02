نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رايان راينولدز ينشر لقطات حصرية جديدة من Deadpool 3 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك النجم رايان راينولدز متابعيه لقطات حصرية جديدة من تصوير مشاهد فيلم Deadpool في جزئه الثالث الذي من المقرر طرحه للعرض خلال عام 2024 الجاري.

شخصية ديد بول

ووفق ديد لاين، اللقطات التي نشرها راينولدز، كانت ضمن حصاد عام 2023 الجاري، وهو الفيلم الذي يعود خلاله لتجسيد شخصية ديد بول ضمن عالم مارفل السينمائي.

وعلى عكس طبعه الفكاهي المعهود، كان قد لجأ رايان راينولدز لمخاطبة متابعيه بشكل جدي، للحد من انتشار اللقطات المسربة من داخل موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3.

ووفق موقع ديد لاين، قال راينولدز عبر خاصية ستوري، موجها حديثه للمتابعين، أن مشاهدة العمل السينمائي داخل السينما يزيد من فرصة الاستمتاع والمفاجأة.

وطالب راينولدز متابعيه، بالمساهمة في الحد من أزمة التسريبات للقطات من موقع التصوير.

فيلم Deadpool 3

وكانت قد أعلنت ستديوهات مارفل عن قرارها بتأجيل فيلم Deadpool 3، بعد أن كان مقررًا طرحه للعرض في 3 مايو من عام 2024 الجاري.

ووفق ما ذكرته ديلي، كشفت تقارير لمصادر موثوقة مثل "ديد لاين"، عن أن الفيلم لن يتمكن من اللاحق بجدوله الزمني الموضوع سابقا، بعد ما شهدته هوليوود من ظاهرة اضراب جماعي، شارك بها غالبية الممثلين وكتاب السيناريو هناك.