إسعاد يونس تحكي موقف محرج بينها وبين كريم عفيفي خلال تصوير فيلم " عصابة عظيمة "

القاهرة - محمد ابراهيم - استضافت الفنانة إسعاد يونس أمس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على شاشة dmc، مجموعة من أبطال فيلم “ عصابة عظيمة ” منهم كريم عفيفي، محمد محمود، فرح الزاهد، رنا رئيس، عنبة، والمخرج وائل إحسان.

موقف محرج بين إسعاد يونس وكريم عفيفي

كشفت النجمة إسعاد يونس عن موقف محرج تعرضت له خلال تصوير مشهد جمعها بالفنان كريم عفيفي، في فيلم "عصابة عظيمة"، المقرر طرحه في السينمات المصرية والخليجية يوم 4 يناير الجاري.

وقالت إسعاد يونس:"كان في مشهد والمخرج طلب إننا نجري، وأنا أساسًا قايمة من عملية ومغيرة حوض، ومش كفء للجري، وبعد كل مشهد أكشن لازم أشتكي".

وأضافت: "المخرج طلب إننا نجري وننحني وإحنا داخلين قصر، وكريم ماسكني، وفجأة البنطلون إتقطع، والحمد الله كنا في ظلام ولابسين أسود، وكل ما عيني تيجي في عينه نبقى هنقع من الضحك، وهو يقول خلينا في شغلنا".

عرض فيلم عصابة عظيمة في السعودية

يذكر أن إسعاد يونس احتفلت بالعرض الخاص لفيلم "عصابة عظيمة" في السعودية قبل أيام، تمهيدا لطرحه في دور العرض السينمائي.

أحداث فيلم عصابة عظيمة

يعد فيلم "عصابة عظيمة" عودة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس للسينما، وتدور أحداثه حول إسعاد يونس في دور والدة كريم عفيفي، الذي يتعرض لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائى على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة.

نجوم فيلم عصابة عظيمة

فيلم عصابة عظيمة من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان، ومن بطولة إسعاد يونس، كريم عفيفي ورنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد.