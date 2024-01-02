نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تبهر الجمهور بإطلالتها وأدائها الغنائي في حفل استقبال العام الجديد 2024 في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أنظار جميع المحتفلين في استقبال العام الجديد 2024 بإطلالة ساحرة، في قاعة فيستيفال أرينا بدبي، حيث تألقت "شمس الأغنية العربية" نجوى كرم في حفلها ونثرت كل المشاعر الإيجابية والمفرحة بين الجمهور الكبير الحاضر الذي لم يتوقف غناء وتفاعلًا مع كل أغنياتها ومواويلها في الحفل الذي نظمته "مومينت إيفنت" باحترافية كبيرة، ونجحت في جمع ثلاث نجوم كبار على مستوى الوطن العربي في سهرة غنائية واحدة وهم الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين.

وأعربت نجوى كرم في حديثها للجمهور بعد اعتلاء المسرح عن أمنياتها بالأمن والسلام لكل العالم في العام الجديد 2024 مؤكدة سعادتها باختيار دبي لإستقبال العام الجديد، وشركة "مومينت إيفنت" قائلة: "لما سألوني عن سبب اختياري "مومينت إيفنت" قلت لهم أنه الفنان الذي يحب أن يستمر يجب عليه أن يختار الأفضل".

إطلالة نجوى كرم في دبي

وأطلت نجوى كرم باطلالة لفتت أنظار جميع الحضور في القاعة أو مع الجمهور في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بفستان تم تصميمه خصيصًا لها من المصمم رامي القاضي، الذي استوحى تصميمه من فستان الممثلة الإيطالية "Gina Lollobrigida" والتي ظهرت به في فيلم "Solomon and Sheba" عام 1959.

كواليس لقاء نجوى كرم مع شيرين

وكانت نجوى كرم قد التقت في كواليس الحفل مع الفنانة شيرين وتبادلوا الأحاديث والتهاني بالنجاح في الحفل، ثم التقت مع الفنان جورج وسوف وهنأته بالعام الجديد مع أمنيات الصحة للجميع.

نشاط نجوى كرم في عام 2024

على جانب آخر، تستعد نجوى كرم لمجموعة كبيرة من النشاطات الغنائية والفنية خلال الفترة المقبلة من العام 2024 سيتم الكشف عنها لاحقًا وتباعًا في موعدها.