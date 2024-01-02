فن ومشاهير

نجوى كرم تبهر الجمهور بإطلالتها وأدائها الغنائي في حفل استقبال العام الجديد 2024 في دبي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/7
  • 2/7
  • 3/7
  • 4/7
  • 5/7
  • 6/7
  • 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تبهر الجمهور بإطلالتها وأدائها الغنائي في حفل استقبال العام الجديد 2024 في دبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفتت المطربة اللبنانية نجوى كرم، أنظار جميع المحتفلين في استقبال العام الجديد 2024  بإطلالة ساحرة، في قاعة فيستيفال أرينا بدبي، حيث تألقت "شمس الأغنية العربية" نجوى كرم في حفلها ونثرت كل المشاعر الإيجابية والمفرحة بين الجمهور الكبير الحاضر الذي لم يتوقف غناء وتفاعلًا مع كل أغنياتها ومواويلها في الحفل الذي نظمته "مومينت إيفنت" باحترافية كبيرة، ونجحت في جمع ثلاث نجوم كبار على مستوى الوطن العربي في سهرة غنائية واحدة وهم الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين.

 

وأعربت نجوى كرم في حديثها للجمهور بعد اعتلاء المسرح عن أمنياتها بالأمن والسلام لكل العالم في العام الجديد 2024 مؤكدة سعادتها باختيار دبي لإستقبال العام الجديد، وشركة "مومينت إيفنت" قائلة: "لما سألوني عن سبب اختياري "مومينت إيفنت" قلت لهم أنه الفنان الذي يحب أن يستمر يجب عليه أن يختار الأفضل".

e4b50cfd27.jpg
1ec82a567d.jpg
9eb9c3c985.jpg

إطلالة نجوى كرم في دبي

 

وأطلت نجوى كرم باطلالة لفتت أنظار جميع الحضور في القاعة أو مع الجمهور في مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بفستان تم تصميمه خصيصًا لها من المصمم رامي القاضي، الذي استوحى تصميمه من فستان الممثلة الإيطالية "Gina Lollobrigida" والتي ظهرت به في فيلم "Solomon and Sheba" عام 1959.

bec9f5ef5a.jpg
6ee96aa25d.jpg
913ba648fe.jpg

كواليس لقاء نجوى كرم مع شيرين 

 

وكانت نجوى كرم قد التقت في كواليس الحفل مع الفنانة شيرين وتبادلوا الأحاديث والتهاني بالنجاح في الحفل، ثم التقت مع الفنان جورج وسوف وهنأته بالعام الجديد مع أمنيات الصحة للجميع.

نشاط نجوى كرم في عام 2024

 

على  جانب آخر، تستعد نجوى كرم لمجموعة كبيرة من النشاطات الغنائية والفنية خلال الفترة المقبلة من العام 2024 سيتم الكشف عنها لاحقًا وتباعًا في موعدها.

 

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا