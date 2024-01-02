نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفاء أبو السعود وجومانا مراد يساندون لطيفة قبل سفرها لدفن والدتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سافرت منذ قليل النجمة لطيفة من مصر برفقة جثمان والدتها، متوجهة إلى بلدها تونس لدفنها في موطنها، وذلك بعد وفاتها في الساعات الأولى من صباح أمس، باحدى مستشفيات الشيخ زايد.

جنازة والدة لطيفة

وتحضر لطيفة جنازة ودفن والدتها في تونس برفقة إخواتها، ثم تعود إلى مصر لإقامة العزاء، وقد رافقها بعد خبر الوفاة عدد من أصدقائها المقربين من الوسط الفني وخارجه.

أبرز النجوم اللذين زاروا لطيفة لمواساتها في وفاة والدتها

ومن أبرز من زاروا لطيفة في منزلها فور علمهم بخبر وفاة والدتها، النجمة صفاء أبو السعود، النجمة جومانا مراد، والفنانة التونسية ساندي، وعدد آخر من الشعراء والملحنين، وجلسوا برفقتها طيلة ليلة أمس، لتخفيف ألم الفراق عليها، خاصة لمعرفتهم بمدى العلاقة التي تجمعها بوالدتها، ورفضوا تركها حتى مغادرتها صباح اليوم إلى تونس.

هؤلاء النجوم ينعو لطيفة

كما نعى والدة لطيفة عدد من النجوم، أبرزهم شريهان، نبيلة عبيد، فيفي عبدة، وعدد آخر من النجوم المصريين والعرب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كما أصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة مصطفى كامل بيان لتعزية الفنانة لطيفة.

مرض والدة لطيفة

الجدير بالذكر أن لطيفة رافقت والدتها خلال فترة مرضها بالكامل، واعتذرت عن حضور أي فاعليات فنية أو حفلات وبرامج، طوال مدة مرض والدتها التي استمرت لقرابة شهر.