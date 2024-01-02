سنوب دوج يشارك في تغطية ألومبياد طوكيو مع شبكة NBC

القاهرة - محمد ابراهيم - سيكون مغني الراب الشهير سنوب دوج محللًا رياضي للمرة الأولى في أولمبياد طوكيو لعام 2024 الجاري، والتي تقام في فترة الصيف القادم.

فريق التغطية الرسمي التابع لقناة NBCUniversal

ووفق ديد لاين، فإن سنوب دوج سيكون ضمن فريق التغطية الرسمي التابع لقناة NBCUniversal خلال تغطية فعاليات الأولمبياد هذا العام، والتي يشارك بها مجموعة كبيرة ومميزة من الرياضيين المحترفين في مختلف الرياضات الأولمبية من الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد عام حافل بالمفاجأت بالنسبة لسنوب دوج، بعد أن أعلن مغني الراب الشهير عن أنه سيتوقف عن واحدة من العادات التي كانت تسبب استياء لمتابعيه من أنحاء العالم عند قيامه بها في السابق.

تخلي سنوب دوج عن عادة التدخين

ووفق ديد لاين، قال سنوب دوج في حوار جديد أنه سيتخلى عن عادة التدخين خلال ظهوره في أي بث عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأكد سنوب، أنه منشوراته القادمة على منصات التواصل ستخلو من هذه إعادة احترامًا لمتابعيه حول العالم.