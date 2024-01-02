إسعاد يونس تقدم جائزة قدرها 25 ألف جنيه لحل لغز الرقم السري لشنطة فيلم “ عصابة عظيمة ”

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة إسعاد يونس، عن مسابقة للجمهور خلال برنامجها “صاحبة السعادة” المذاع على شاشة dmc الفضائية مساء أمس الاثنين، بجائزة قدرها 25 ألف جنيها.

مسابقة إسعاد يونس للجمهور

وكشفت إسعاد يونس عن تفاصيل المسابقة خلال الحلقة، قائلة:" الشنطة دي فيها 25 ألف جنيه اللي يعرف الرقم السري بتاعها هياخد الفلوس دي.. ملحوظة الارقام بتاعتها كلها من جوة فيلم عصابة عظيمة".

وكانت المسابقة في بداية الأمر موجهة لضيوف البرنامج وهم صناع فيلم “عصابة عظيمة”، لكنهم لم يفلحوا في حل لغز الشنطة، لتترك إسعاد يونس فرصة للجمهور في التفكير في حل هذا اللغز والفوز بالمسابقة.

نجوم فيلم عصابة عظيمة

جدير بالذكر، أن فيلم عصابة عظيمة من بطولة النجوم إسعاد يونس، والفنانة فرح الزاهد والفنان محمد محمود، والفنان كريم عفيفي ومطرب المهرجانات الشهير عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحات كبيرة خلال فترة عرضه في السينمات المصرية والعربية.

عودة إسعاد يونس للسينما

ويمثل فيلم عصابة عظيمة عودة قوية لإسعاد يونس في السينما بعد غياب دام لسنوات عديدة، حيث تحدثت عن تلك العودة، قائلة في تصريحات تلفزيونية لها: إحساس غريب ورعب رهيب، وإن شاء الله ربنا يكافئ مجهودنا بالخير.. الزمن بيتغير، ومش كل حاجة زي زمان، لكن الفكرة كانت جذابة لدرجة تخلي الواحد يتخلى عن الحرص ويغامر بيها.