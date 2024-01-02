نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عام 2024 يشهد طرح أجزاء جديدة من أفلام لأبرز نجوم بوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد عام 2024 طرح مجموعة مختلفة من الاعمال السينمائية المميزة التي يتم ستكون إما استكمالًا لأجزاء لأفلام سينمائية طرحت من قبل، أو إعادة إنتاج لأفلام طرحت سابقًا.

ووفق موقع إنديا توداي، من الأفلام التي يطرح منها أجزاء جديدة فيلم بعنوان Pushpa 2 يطرح هذا العام.

أبطال الأفلام الذين تطرح لهم أعمال جديدة هذا العام

ومن أبطال الأفلام الذين تطرح لهم أعمال جديدة هذا العام، كل من أكشاي كومار، وتايجر شروف، وشردها كابور، وراجكومار راو، وألو أرجون.

وتنبؤات الطرح لبوليوود في 2024 تشمل عدد من الأعمال السينمائية المميزة التي من المنتظر أن تشهد تألق لعدد من النجوم وغياب لبعض منهم عن الساحة.

عام 2024 سيكون عامًا مميزًا على سلمان خان

ووفق موقع إنديا توداي، سيكون عام 2024، عامًا مميزًا بالطرح لسلمان خان الذي يعود للتعاون مع المنتج كاران جوهار.

في حين لن يكون هناك أي مشاريع سينمائية جديدة سيتم طرحها للعرض للنجم شاه روخ خان، بعد ما عاشه من عام حافل بالطرح 2023.

وبعد عام حافل بطرح عدد من أحدث اعماله السينمائية، نجح النجم الكبير شاه روخ خان في تصدر قائمة IMDB لأكثر الفنانين في بوليوود شعبية خلال عام 2023 الجاري.

ووفق موقع ديد لاين، تصدر شارو القائمة التي ضمت مجموعة من أبرز نجوم السينما في بوليوود ممن قدموا مجموعة مميزة من الأعمال السينمائية الجديدة.

فيلم Dunki

وتستمر الحملة الترويجية لفيلم النجم الكبير شاه روخ خان الجديد، الذي يطرح بعنوان Dunki، بطرح أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد.

ونقل موقع إنديا توداي أول أغنية ترويجية للفيلم الجديد، والتي طرحت بعنوان Lutt Putt Gaya، بمشاركة نجمة الفيلم تابسي بانو.