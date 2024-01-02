غدًا.. منصة «watch it» تستعد لطرح أولى حلقات مسلسل "حالة خاصة"

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أحمد جودة - القاهرة - تستعد منصة «watch it» لطرح أولى حلقات مسلسل «حالة خاصة»، غدًا الأربعاء، الموافق 3 يناير المقبل، وكانت قد روجت المنصة للمسلسل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

طرحت منصة واتش ات الإعلان التشويق المسلسل وظهر خلال الإعلان التشويقي شخصية عز المحامي، والذي يجسدها الفنان حسن أبوالروس، معلقًا: “عز محامي مستعد يعمل أي حاجة عشان بس مصلحته.. مسلسل حالة خاصة من أعمال WATCH IT الأصلية يعرض ابتداءً من 3 يناير”.

طه دسوقي يحتفل بانتهاء تصوير أولى بطولاته المطلقة "حالة خاصة"



وكان الفنان طه دسوقي، قد شارك جمهوره مؤخرًا عدة صور أعلن من خلالها عن انتهاء تصوير مسلسل “حالة خاصة”، وذلك عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: "تمت بحمد الله.. فركش مسلسل حالة خاصة، إخراج عبد العزيز النجار، كتابة مهاب طارق".

مسلسل "حالة خاصة"

ويعد "حالة خاصة "مكون من 10 حلقات وهو من بطولة طه دسوقي ويعد العمل أول بطولة مطلقة له ويشاركه بطولة المسلسل النجمة غادة عادل،حسن أبو الروس وغيرهم من النجوم، والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج عبد العزيز النجار.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، المنتظر عرضه قريبًا، وذلك بعدما عرضت المنصة عددًا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة"، “بالطو”، و"اتزان"، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق"، وغيرها من الأعمال.