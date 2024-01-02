نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أبو نسب" يتصدر إيرادات شباك التذاكر أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتنافس مجموعة من الفنانين بعدد من الأفلام في دور العرض السينمائي منها: العميل صفر، وش في وش، فوي فوي، بلوموند،شماريخ،أبو نسب، كارت شحن، وقد بلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر بالسينما أمس 2،456،055 جنيهًا.

​فيلم "أبو نسب"

وقد تصدر فيلم "أبو نسب" بطولة محمد إمام إيرادات شباك التذاكر أمس،و بلغت ايراداته 1،698،248 جنيهًا،حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي.



تعاون محمد إمام وياسمين صبري

يعتبر فيلم "أبو نسب" هو التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري، حيث قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018،وقد حقق الفيلمان نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

من هم أبطال فيلم "أبو نسب"؟

فيلم "أبو نسب" بطولة: محمد إمام، وياسمين صبري، وماجد الكدواني، ووفاء عامر، وهالة فاخر، ومحمد لطفي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

فيلم "شماريخ"

فيما حقق فيلم “شماريخ” بلغت 560،622 جنيها، والعمل تدور أحداثه في إطار أكشن وتشويقي، حول تعرض الإنسان لضغوط في حياته، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.



من هم أبطال فيلم "شماريخ"؟



يضم فيلم "شماريخ" مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

فيلم "كارت شحن"

فيما حقق فيلم "كارت شحن" إيرادات بلغت 134،430 جنيهًا، وهو بطولة بيومي فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، وآخرون من النجوم.

فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"

فيما حقق “ڤوي ڤوي ڤوي” بطولة محمد فراج، نيللي كريم، محمد مغربي، إيرادات وصلت إلى 16،036 جنيهًا فى شباك التذاكر أمس.

فيلم "العميل صفر"

وحقق فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني إيرادات بلغت قيمتها 28،179 جنيهًا، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول فرد أمن يحلم أن يكون بطلًا مثل جيمس بوند، لكنه يفشل في ذلك ويتعرض للعديد من المواقف الكوميدية.



فيلم "وش في وش"

وصلت إيرادات فيلم "وش في وش" إلى 14،615 جنيهًا،والعمل تدور أحداثه حول الخلافات الزوجية، وهو بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أنوشكا، بيومي فؤاد، آخرون من النجوم، وهو من تأليف وإخراج خالد الحلفاوي.

فيلم "بلوموندو"

وحقق فيلم "بلوموندو" إيرادات بلغت 3،925 جنيهًا، وهو من بطولة: حسن الرداد،ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرون من ضيوف الشرف، وهو من تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامى.