نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. منى الشاذلي ضيفة على برنامج " Abtalks" مع الإعلامي أنس بوخش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل الإعلامية منى الشاذلي، ضيفة على برنامج “Abtalks” مع الإعلامي أنس بوخش المذاع على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" اليوم الثلاثاء في الساعة التاسعة مساءً، وتعتبر أولى حلقات الموسم الجديد من عام 2024.

ويعد ظهور منى الشاذلي من النادر في البرامج التليفزيونية حيث لأول مرة تفصح عن حياتها الشخصية وهذا يعتبر مفاجأة كبيرة للجمهور.

نبذة عن برنامج abtalks

وتقوم حلقات برنامج abtalks مع أنس بوخش حول اظهار الشخصية الحقيقية والتلقائية للنجوم والمشاهير أمام الجمهور، حيث يفتح الضيف قلبه لأنس بوخش وتظهر الحلقة كنوع من الدردشة والفضفضة مع أنس، وهي ما ستقوم به الإعلامية منى الشاذلى في مساء اليوم الثلاثاء، حيث ستتحدث عن انتقالها من مجال السياسة للتوك شو، وكيف عملت كمذيعة برامج تليفزيونية وغيرها من التصريحات.

وليد توفيق وزوجته مع منى الشاذلي

يذكر أن حل كلًا من النجم اللبناني الكبير وليد توفيق وزوجته ملكة جمال الكون جورجينا رزق، الخميس الماضي ضيفا على برنامج معكم منى الشاذلي، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عامًا على بداية رحلة وليد توفيق الغنائية.