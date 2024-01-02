شاهد.. منة فضالي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها من تركيا

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

إطلالة منة فضالي



وظهرت منة فضالي، في الصور وهي تركيا، وقد ارتدت بلوفر يجمع بين اللونين الأبيض والبينك ونسقت مع الإطلالة جاكت وبنطلون باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلًا.

مشاركة منة فضالي في مسلسل “كوبرا”



وفي سياق آخر، تعاقدت الفنانة منة فضالي، على المشاركة في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد عادل إمام، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان 2024.



تفاصيل مسلسل كوبرا



والمسلسل من تأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق، ولم يتم الكشف حتى الآن عن باقي طاقم العمل لـ مسلسل كوبرا لـ محمد إمام.

وكانت آخر أعمال محمد إمام الرمضانية مسلسل النمر، والذي عرض في عام 2021، حيث شاركة في بطولته عدد من نجوم الفن منهم هنا الزاهد، محمد رياض، بيومي فؤاد، خالد أنور، ولاء الشريف وغيرهم من الفنانين، المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

مشاركة منة فضالي في فيلم "في القلب"



من ناحية أخرى تنتظر منة فضالي عرض فيلم "في القلب" التي انتهت من تصويره خلال الفترة الماضية، وهو بطولة خالد سليم ونسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، إنجي كيوان وتوني ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور في إطار اجتماعي رومانسي.