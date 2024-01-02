تعرف على قائمة أفلام موسم رأس السنة 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - تشهد قائمة أفلام موسم رأس السنة السينمائي 2024 عرض عدد من الأفلام السينمائية المتنوعة ما بين الأكشن والرومانسي، ويرصد "دوت الخليج الفني" في هذا التقرير أبرز الأفلام السينمائية التي سيتم عرضها خلال موسم رأس السنة.

"أنا وابن خالتي"



ينتظر جمهور الفنان بيومي فؤاد عرض أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم فيلم "أنا وابن خالتي" من المقرر عرضه يوم الخميس الجاري، بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، ميمى جمال، سارة عبدالرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد.

تعرف على أحداث فيلم "أنا وابن خالتي"

تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي حول المنافسة المستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، والفيلم أشرف على كتابته دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح، وسوف يتم

"الحريفة"

فيما يعرض فيلم "الحريفة" يوم الخميس الجاري في دور عرض السينما والفيلم وهو من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبدالرحمن محمد، سليم الترك، وآخرون.

ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.





"ليه تعيشها لوحدك"

ويعرض أيضًا ضمن أفلام موسم رأس السنه فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، الذي يحتفل صناعه اليوم بالعرض الخاص له، والفيلم من المقرر عرضه بدور العرض السينمائية غدًا، وهو من بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية، وهو من تأليف أحمد عزيز، وإخراج حسام الجوهري.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي ودرامي، والأحداث حول طبيب يسعى إلى الوقوف بجانب صديقه المصاب بالسرطان، فيمر الثنائي بالعديد من الأحداث والتجارب العصيبة.

فيلم "الإسكندراني"



كما انضم فيلم "الإسكندراني" لقائمة أفلام رأس السنة، والعمل من المقرر عرضه في دور العرض السينمائية يوم الخميس 4 يناير وتحتفل أسرته مساء اليوم بالعرض الخاص له في أحد دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر.

"الإسكندراني" من تأليف أسامة أنور عكاشة، وإخراج خالد يوسف، وبطولة زينة، أحمد العوضي، حسين فهمي، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفي، عبدالله أكرم، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

فيلم "عصابة عظيمة"

ويُعرض فيلم "عصابة عظيمة" يوم الخميس القادم، ويضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم إسعاد يونس، كريم عفيفي، محمد محمود، رنا رئيس، فرح الزاهد، وعنبه، مع عدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وعارفة عبدالرسول، والفيلم من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي، حول سيدة كفيفة، وتقرر تشكيل عصابة مع نجلها الذي يتورط في مشكلات عديدة تحاول والدته حلها.

