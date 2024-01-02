إلهام شاهين عن خطوبة نجل شقيقها: أجمل حاجة حصلت في السنة الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة نجل شقيقها محمود شاهين بمناسبة حفل خطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث شاركت جمهورها بفيديو له من مراسم احتفاله بخطوبته، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه:" أجمل حاجة حصلت في أول يوم في السنة الجديدة، خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصية في عائلة شاهين محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها".

وأضافت:"ربنا يسعدكم حبايبي.. أتمنى لكم مستقبل سعيد.. بحبكم من كل قلبي".

تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ألف مبروك، ربنا يحفظهم من كل شر يارب، ربنا يتمم على خير"، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين مشاركتها في مسلسل "ألفريدو" وهو عمل مكون من 10 حلقات عن كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار وبطولة أحمد فهمي وندى موسى وأمير شاهين وعفاف رشاد وغيرهم من النجوم، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.