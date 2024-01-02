في هذا الموعد.. أبطال فيلم "الحريفة" ضيوف منى الشاذلي

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقتها المقبلة من برنامج "معكم منى الشاذلي". المذاع على قناة ON أبطال وصناع فيلم “الحريفة”، وذلك يوم الخميس المقبل.



تفاصيل حلقة أبطال فيلم "الحريفة" مع منى الشاذلي



ومن جانبه، يكشف أبطال وصناع "الحريفة" عن كواليس العمل وأبرز التحديات التي واجههتهم خلال تصوير الفيلم، وفي جو ملئ بالبهجة يخوض أبطال الحريفة مجموعة من الألعاب والمسابقات التي تفاعل معها جمهور البرنامج داخل الاستوديو.



يتحدث الكابتن أحمد حسام ميدو عن تجربته الأولى في التمثيل وكيف استعد لأداء دور أستاذ شلش ضمن أحداث الفيلم، كما يكشف أبطال الفيلم أسرار عن كواليس الفيلم ومواقف طريفة جمعتهم، كما ضمت الحلقة ألعاب وتحديات بين الضيوف.

تفاصيل فيلم "الحريفة"



تدور قصة فيلم "الحريفة "حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم" الحريفة "



الفيلم من بطولة مجموعة من الشباب أبرزهم: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومي فؤاد وشريف الدسوقي، ومن المقرر أن يضم الفيلم تواجد نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، ومن المقرر عرض الفيلم يوم ٤و١١يناير داخل صالات العرض.



