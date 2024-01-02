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في 5 أيام.. ألبوم "مكانك" لـ عمرو دياب يحقق 24 مليون استماعًا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق ألبوم “مكانك” للهضبة عمرو دياب نجاحًا كبيرًا منذ طرحه على منصة أنغامي، وقد احتوى الألبوم على 12 أغنية، وحققت أغنيات  ألبوم مكانك للهضبة عبر منصة أنغامي في 5 أيام نحو 23 مليون و958 ألف استماعًا. 

تعرف على نسب مشاهدات ألبوم "مكانك" 

وحققت أغنية لوحدنا على مليون و400 ألف استماعًا، ثم أغنية أغنية الكلام ليك، والتي جنت هي الآخرى مليون و400 ألف استماعًا، وحققت أغنية ماتتعوضش نحو مليون و600 ألف استماعًا، أما أغنية مابتغيبش فحصدت 995 ألف استماعًا، بالإضافة لأغنية المعنويات مرتفعة، التي حققت 763 ألف استماعًا. 

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وحققت أغنية بيوحشنا على 3 ملايين و700 ألف استماعًا، وأغنية سلامك وصلي بلغت نحو 2 مليون و600 ألف استماع، بينما ربحت أغنية معرفش حد بالاسم ده 2 مليون و700 ألف استماعًا، وأغنية ظبط مودها نالت مليون و900 ألف استماعًا.

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وحققت أغنية واخدين راحتهم نحو مليون و600 ألف مشاهدة، وأغنية مكانك حصدت 3 مليون و300 ألف، بينما أغنية يا قمر فجمعت مليون استماع.
 

آخر أعمال عمرو دياب

 

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب دويتو "يا ليل" لصالح إحدى شركات الاتصالات، وشاركه معه ابنه عبد الله، وحاز الدويتو على إعجاب الجمهور.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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