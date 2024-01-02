انت الأن تتابع خبر شيرين تحيي حفلة عيد الحب في بيروت والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتفاوض المنتج اللبناني فادي أبي عاصي مع الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لإحياء حفلة في بيروت، بتاريخ 17 شباط (فبراير) المقبل على مسرح الـ"فوروم دي بيروت".



ووفقًا لمصادر صرحت لموقع "فوشيا" فأن السهرة المنتظرة تتزامن مع "عيد الحب" الذي يحلّ في 14 شباط.



ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها التفاوض بين فادي أبي عاصي وشيرين على إحياء سهرة في لبنان. بل كان من المتوقع أن تحيي صاحبة أغنية "مشاعر" حفلة في بيروت في 30 كانون الأول الماضي. لكن تلك السهرة تمّ إلغاؤها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في جنوب لبنان.



وكانت شيرين انفصلت قبل أسابيع قليلة عن زوجها حسام حبيب، بعد زواج استمر قرابة 5 سنوات تخلله الكثير من المشاكل والمطبات التي أثرت على حياة شيرين الفنية والعائلية. وتحدثت مواقع اعلامية أن الخلافات بين شيرين وحسام تصاعدت في الأشهر الماضية، وكان آخرها قبل حفل "روائع السنباطي" الذي أقيم على هامش فعاليات "موسم الرياض"، وعلى أثره لم يظهر الثنائي أثناء السهرة .