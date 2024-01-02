انت الأن تتابع خبر إدوارد يكشف موعد عرض خيال حلمي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشق الفنان المصري إدوارد متابعيه، عن موعد عرضها الحكاية الثالثة من مسلسل "حد فاصل" والتي تحمل عنوان "خيال حلمي"، والتي من المقرر أن تعرض الاربعاء 3 يناير (كانون الثاني) الحالي.



وشارك إدوارد عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" الفيديو الدعائي للقصة، حيث غلب عليه أجواء الإثارة والتشويق، وظهر فيه إدوارد بشخصية "حكيم" الذي يُعاني من رؤية التهيؤات والأشخاص الغير وجود لهم، بسبب أدوية تسببت له بحدوث الاكتئاب.



وعلق الفنان على البرومو، بالقول "حكاية خيال حلمي من مسلسل حد فاصل، بداية من 3 يناير على حصريا على jawwy tv، شكرا شركة جولدن ميديا وأستاذ إبراهيم الصاوي، وأستاذ عماد الحساني".



ومن المقرر أن تتناول قصة "خيال حلمي" التأثيرات الإيجابية والسلبية للأشخاص عند استخدامهم التكنولوجيا، وكيف تصبح حياتهم بسببها.



ويشارك في بطولة القصة إلى جانب إدوارد كل من: نانسي صلاح، محمد مهران، عفاف رشاد، غفران محمد، وغيرهم، وهو من إخراج تامر حمزة .