انت الأن تتابع خبر لجين عمران تثير الجدل بعد انسحابها من دبي بلينغ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت الإعلامية السعودية لجين عمران، صحة الأنباء التي تحدثت عن انسحابها من برنامج "دبي بلينغ" الذي بدأ عرض الموسم الثاني منه عبر شبكة "نتفليكس" في 13 ديسمبر(كانون الأول) الماضي.



وكتب أحد الأشخاص تعليقاً على خبر انسحاب لجين من البرنامج، قال فيه: للأمانة ما يليق فيها برافو عليها لو الخبر صحيح، لترد لجين عليه بالقول: أكيد الخبر صحيح.



ولاقى رد لجين تفاعلاً واسعاً من متابعيها، وتساءلوا حول أسباب انسحابها المفاجئ، وإذا ما كان نتيجة خلافات أو مشاكل دارت بينها وبين زملائها في البرنامج.



وفي لقاءات سابقة، أوضحت لجين أن انسحابها من البرنامج يعود إلى شعورها بأنهم يودون ظهورها بشخصية مختلفة لا تعكس شخصيتها الحقيقية، وجرها لموقع مختلف لا يناسبها.



ونفت الإعلامية أن يكون سبب الانسحاب مشاكل شخصية مع طاقم البرنامج؛ إذ أكَّدت أن لا مشاكل تجمعها مع طاقم العمل، بل هي من تعمل بشكل دائم على جمعهم وإصلاح علاقاتهم ببعضهم البعض.



ولم تكن عمران الشخصية الوحيدة التي انسحبت من الموسم الثالث؛ إذ كشفت لجين عضاضة أنها تفكر بالانسحاب، فيما اتخذ كريس فايد وزوجته بريانا قرارهما بعدم المشاركة.



ويتناول برنامج "دبي بلينغ" الصداقات والعداوات بين المشاركين في قالب درامي، مع تسليط الضوء على عالم الرفاهية والبذخ والشهرة الذي يتمتع به بعض الأغنياء في دبي .