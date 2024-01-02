بالصور.. الاستعدادات النهائية للعرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

القاهرة - محمد ابراهيم -



يقام الآن العرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك " بطولة الفنان شريف منير والفنان خالد الصاوي، في إحدى المولات الشهيرة في مدينة 6 إكتوبر، وسط استعدادات مبهرة من المنظمين وفريق العمل.

أبطال فيلم “ليه تعيشها لوحدك”



والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان،خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.



أحداث فيلم ليه "تعيشها لوحدك"





وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

أول تجربة إنتاجية لبشرى







وتستأنف بشرى تجاربها الإنتاجية في السينما من خلال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، حيث تتولى مهمة الإشراف على الإنتاج، ونشرت بوسترات الفيلم عبر حسابها بانستقرام وعلقت: "فيلم ليه تعيشها لوحدك ؟! قريبا فى السينمات فى مصر والوطن العربى اخراج حسامالجوهري"، ونشرت أيضًا النجمة سلمى أبو ضيف صور شخصيتها في الفيلم، وظهرت وبجانبها آلة الكمان الموسيقية، ووجهت رسالة للجمهور قبل أيام من عرض الفيلم وقالت عبر حسابها بانستجرام: "الحب هو اللي بيخلينا نشوف الدنيا بس الدنيا احيانًا بيكون ليها رأي تاني، استنوني في تجربة سينمائية مختلفة "ليلى الشهاوي" في فيلم " ليه تعيشها لوحدك؟"