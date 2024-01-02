نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكري وفاته.. تعرف على طقوس كمال حسين قبل بدء التصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الثلاثاء 2 يناير، ذكرى وفاة الفنان كمال حسين، الذي توفي عام 1993، قدم عددا من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ الفن بشكل عام، وعلى الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أن براعته في الأداء كانت بمثابة حافز كبير له، ويعتبر من أبرز نجوم جيله، تألق من خلال مشاركته في فيلم زهرة الذي عرض عام 1947، وتمكن من جذب الأنظار إليه.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية طقوس كمال حسين قبل بدء التصوير..

طقوس كمال حسين قبل بدء التصوير

وتحدثت ابنة كمال حسين، خلال لقاء تلفزيوني سابق، كشفت خلاله عن الطقوس التي كان والدها يحرص على الالتزام بها قبل المشاركة في عمل فني، قائلة: والدي كمال حسين كان على اتصال بالمدرسين بتوعي، وكنت لما ببص وأعجب بشيء لم أكن أطلبه، كان يفهمني من البصة، وكان أب حنين جدا وموجودادائما، كان له طقوس، منذ أول لحظة يقدم له السيناريو، وهي أنني كنت أقرأ السيناريو أولًا وأقول إنه جيد أو سيئ، ثم يبدأ في التخطيط الدور وشراء الملابس للشخصية، ويقوم بتنسيق ملابسه بنفسه، ثم يكتب السيناريو في دفتر آخر، وعندما كان مسافرًا لم يكن أحد يحب أن يودعه أو يسلم عليه.. وأبي لم يكن يمثل، ولكنه كان في الحقيقي مثل ما يظهر على الشاشة.

أبرز أعمال كمال حسين

أفلام: فخ الجواسيس، إعدام قاضي، الإمبراطور، عنبر الموت، آسف للإزعاج، صاحب العمارة، أولاد الأصول، الطيب أفندي، اللعنة، إنهم يقتلون الشرفاء، المتمردون، غرام في الكرنك، الرجل المجهول، جواز في خطر، الخطايا، الخرساء، المراهق الكبير، زوج بالإيجار، وحيدة، بداية ونهاية، يا حبيبي، إحنا التلامذة

مسلسلات: إمرأة وثلاثة وجوه، ثمن الحب، ليه يا زمن، ثمار الشوك، إشراقة القمر، سجن أملكه، سنبل بعد المليون، الأفيال، رحلة السيد أبو العلا البشري، لا إله إلا الله ج2،الإمام محمد عبده، علي الزيبق، دعوني أعيش، الامتحان، الجزار الشاعر، زهور وأشواك، الجسر، ليلة القبض على فاطمة، أنف وثلاث عيون، صيام صيام، العندليب الأسمر، عيون الحب.

من هو كمال حسين؟

ولد كمال حسين 10 سبتمبر 1927، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1947 عمل في السينما وهو طالب بالمعهد ثم في الإذاعة بشكل مُكثّف ثم كثف عمله في الثمانينات على التليفزيون، استمر في تقديم عدد كبير من الأدوار المساعدة منذ منتصف حقبة الأربعينات وحتى أوائل التسعينات في السينما، كذلك شارك في مسلسلات وشغل منصب مدير المسرح القومي لفترة. توفى في عام 1993 عن 66 عامًا.