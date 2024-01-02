نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على أعمال كمال حسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الثلاثاء 2 يناير، ذكرى وفاة الفنان كمال حسين، الذي توفي عام 1993، قدم عددا من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ الفن بشكل عام، وعلى الرغم من تقديمه أدوارا ثانوية إلا أن براعته في الأداء كانت بمثابة حافز كبير له، ويعتبر من أبرز نجوم جيله، تألق من خلال مشاركته في فيلم زهرة الذي عرض عام 1947، وتمكن من جذب الأنظار إليه.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال كمال حسين..



أعمال كمال حسين

مسلسل إذاعي: رصاصة في القلب، الجريمة المزدوجة، لا شيء يهم،، الأبالسة، البيت الملعون، السر الباتع، الضحية، الليل الطويل، المرأة المصرية، أيام عاصفة، أين تذهب أمي؟، ذئاب ورجال، عنبر سبعة، لسة شباب، لست شيطانا ولا ملاكا، لن ننسى، مدرسة الحب، مذكرات المرحوم، ودارت الأيام.

مسلسلات: إمرأة وثلاثة وجوه، ثمن الحب، ليه يا زمن، ثمار الشوك، إشراقة القمر، سجن أملكه، سنبل بعد المليون، الأفيال، رحلة السيد أبو العلا البشري، لا إله إلا الله ج2،الإمام محمد عبده، علي الزيبق، دعوني أعيش، الامتحان، الجزار الشاعر، زهور وأشواك، الجسر، ليلة القبض على فاطمة، أنف وثلاث عيون، صيام صيام، العندليب الأسمر، عيون الحب، فواكه الشعراء، في مهب الريح، القرين، عنترة، شهادة ميلاد، بنك القلق، زينة، ايام لها ذكرى، عواصف، أبو زيد والناعسة، الحب والثمن.

أفلام: فخ الجواسيس، إعدام قاضي، الإمبراطور، عنبر الموت، آسف للإزعاج، صاحب العمارة، أولاد الأصول، الطيب أفندي، اللعنة، إنهم يقتلون الشرفاء، المتمردون، غرام في الكرنك، الرجل المجهول، جواز في خطر، الخطايا، الخرساء، المراهق الكبير، زوج بالإيجار، وحيدة، بداية ونهاية، يا حبيبي، إحنا التلامذة، ارحم حبي، حماتي ملاك، عاشت للحب، ليلى بنت الشاطئ، موعد مع المجهول، نور الليل، عواطف، بورسعيد، هارب من الحب، أحلام الربيع، الميعاد، أيام وليالي، خليك مع الله، بنت الهوى، إديني عقلك، النمر.

مسيرة كمال حسين الفنية

كانت أول مشاركة له في السينما بفيلم "زهرة" بطولة علوية جميل صلاح منصور. بعدها بعام شارك في فيلم "بلبل افندي" من بطولة صباح وفريد الاطرش، شارك في مسلسلات "سنبل بعد المليون، رحلة السيد ابو العلا البشري، ليلة القبض على فاطمة، عيلة الدوغري، لا إله إلا الله" وغيرها،قام بالدوبلاج لشخصية ديوديتشي في الفيلم الشهير عمر المختار، أيضًا بإخراج بعض المسرحيات ومنها: "سكة السلامة وبداية ونهاية" وشغل منصب مدير المسرح القومي لفترة توفى في سنة 1993عن 66 سنه، تعاون مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، من خلال فيلم أيام وليالي، وبعد ذلك شارك في العديد من الأعمال منها ارحم حبي، إحنا التلامذة فيلم بداية ونهاية عن قصة الكاتب الكبير نجيب محفوظ.

من هو كمال حسين؟

ولد كمال حسين 10 سبتمبر 1927، تخرج من معهد الفنون المسرحية عام 1947 عمل في السينما وهو طالب بالمعهد ثم في الإذاعة بشكل مُكثّف ثم كثف عمله في الثمانينات على التليفزيون، استمر في تقديم عدد كبير من الأدوار المساعدة منذ منتصف حقبة الأربعينات وحتى أوائل التسعينات في السينما، كذلك شارك في مسلسلات وشغل منصب مدير المسرح القومي لفترة. توفى في عام 1993 عن 66 عامًا.

طقوس كمال حسين قبل بدء التصوير

وتحدثت ابنة كمال حسين، خلال لقاء تلفزيوني سابق، كشفت خلاله عن الطقوس التي كان والدها يحرص على الالتزام بها قبل المشاركة في عمل فني، قائلة: والدي كمال حسين كان على اتصال بالمدرسين بتوعي، وكنت لما ببص وأعجب بشيء لم أكن أطلبه، كان يفهمني من البصة، وكان أب حنين جدا وموجودادائما، كان له طقوس، منذ أول لحظة يقدم له السيناريو، وهي أنني كنت أقرأ السيناريو أولًا وأقول إنه جيد أو سيئ، ثم يبدأ في التخطيط الدور وشراء الملابس للشخصية، ويقوم بتنسيق ملابسه بنفسه، ثم يكتب السيناريو في دفتر آخر، وعندما كان مسافرًا لم يكن أحد يحب أن يودعه أو يسلم عليه.. وأبي لم يكن يمثل، ولكنه كان في الحقيقي مثل ما يظهر على الشاشة.