نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قريبا.. محمد رمضان يدعم الوطن العربي بأغنية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته على الانستجرام، موعد طرح أغنيته الجديدة التي تحمل اسم عربي، والذي يذكر فيها كل بلاد الوطن العربي، والمقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة.

موعد طرح اغنية محمد رمضان الجديدة

ونشر محمد رمضان، برومو تشويقيا للأغنية، مقطع فيديو من كواليس تسجيل الأغنية عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب قائلًا: يارب كل سنة وكل عربي بأفضل حال..استنوا كليب عربي قريبًا.. ثقة في الله نجاح.

كلمات أغنية عربي

وجاءت كلمات أغنية عربي كالتالي: سعودى وكويتي بحريني سوري لبناني أردني، مصر نور عيني عراقي فلسطيني، بلادنا كتير سامحوني، عماني قطري إماراتي ليبي تونسي جزائري يمني سوداني، العربي عليا غالي ومش هنسى المغربي.



حفلات محمد رمضان

ومن ناحية اخري، أحيا محمد رمضان حفلًا، مؤخرًا في منطقة بوليفارد سيتي بالرياض، وكعادته أثار الفنان خلال الحفل دهشة الحضور بسبب إلقائه أموالًا دُوِّن عليها اسمه وصورته، حيث ألقى الفنان الأموال على المسرح خلال غنائه، وهو الأمر الذي جعله يعطل الحفل لمدة دقائق حتى يجمع هذه الدولارات من على خشبة المسرح مرة آخرى، ليعود للغناء مجددًا.

آخر أعمال محمد رمضان



والجدير بالذكر ان آخر أعمال الفنان محمد رمضان فيلم «ع الزيرو»، والذي عرض ضمن أفلام صيف 2023، شارك في بطولة فيلم «ع الزيرو» بجانب محمد رمضان عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، إسلام إبراهيم، ومن تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وايضا مسلسل جعفر العمدة، الذي نافس به في موسم دراما رمضان 2023، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، حتى قرر عمل جزء ثان منه، ولكن قرر خارج موسم دراما رمضان 2024، وضم الجزء الأول عددا كبيرا من النجوم أبرزهم هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، زينة، أحمد فهيم، وغيرهم من النجوم، والعمل من إخراج وتأليف محمد سامي، شارك بفيلم "هارلى" يشارك في بطولته مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسنى شتا، ومي كساب، نشوى بلال، وإسماعيل فرغلى، باسل الزارو، حازم إيهاب، والعمل من تأليف محمد سامى ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.