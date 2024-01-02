أمينة شلباية تصل العرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

القاهرة - محمد ابراهيم - وصلت منذ قليل الفنانة أمينة شلباية للعرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"، والذي يقام الآن بإحدي مولات مدينة السادس من أكتوبر.

أبطال فيلم “ليه تعيشها لوحدك”



والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي أبو ضيف، محمد رضوان،خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولى تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.

أبرز الحاضرين لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

و حرص عدد من الفنانين على حضور العرض الخاص أبرزهم الفنان خالد الصاوي والفنانة سوسن بدر وأمينة شلباية.

أحداث فيلم ليه "تعيشها لوحدك"





وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

أمينة شلباية

أمينة شلباية

أمينة شلباية