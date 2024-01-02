نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة ناريمان.. رامي جمال يستعد لطرح "دوخناك يافراق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النجم رامي جمال لطرح أغنية جديدة له بعنوان "دوخناك يافراق"، يتعاون فيها مع زوجته المطربة ناريمان، ومن المقرر طرحها يوم الأحد المقبل، حسبما أعلن من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رامي جمال عن “دوخناك يافراق”: أغنية حاصلة في كل البيوت

نشر رامي جمال صورة البوستر الرسمي الخاص بالأغنية، وعلق عليه قائلًا:"دوخناك يافراق أغنية حاصلة في كل البيوت حوالينا حبيت أغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي بإن الفن يبقي هوايه ليها مش احتراف وعشان كده كل فترة لازم يبقي ليها تراك محترم".

رامي جمال يشوق جمهوره لأغانيه المقبلة: هتحبوا كل الخطوات الجاية اللي مجهزهالكم

وتابع رامي جمال:"ووعد مني هتحبوا الأغنية أوي، وهتحبوا كل الخطوات الجاية اللي مجهزهالكم، البوستر من تصوير العبقري شريف مختار وكلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، ميعادنا يوم ٧ الساعة ٧ إن شاء الله".

أغنية "أهي مشيت" لرامي جمال

وفي سياق آخر، طرح رامي جمال مؤخرًا أغنية "أهي مشيت"، التي تصدر من خلالها تريند يوتيوب فور طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.



كلمات أغنية "أهي مشيت" لرامي جمال وفريد



أهي مشيت وسابت قلبي من غيرها دون ولا حل.. نعيش ولا أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل.. مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش ومش عارف أنا هعمل في بعدها إيه.. هتنساني ما تنساني ما فيش فايدة قلبي ما فيش غير الموت اللي هينسيه.. بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انت عمرك ما سبتيني.. مرسومة فوق كفي وياريته بيكفي متصورة في قلبي ومنورة في عيني.. يا أيامنا أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد.. أنا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض.. قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض.. وعاتبيها.. وفي إيديكي هاتيها قوام.. وعن حالي وأحوالي ما تحكيلها روحي قوليلها صدعني عليكي كلام.. بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انت عمرك ما سبتيني.. مرسومة فوق كفي وياريته بيكفي متصورة في قلبي ومنورة في عيني.