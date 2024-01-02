رمضان 2024.. شيماء سيف وأحمد فهيم ينضمان لأبطال مسلسل "فراولة"

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل النجمة نيللي كريم في الفترة الحالية التحضير لمسلسل فراولة، والذي تشارك به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، انضما كلا من شيماء سيف وأحمد فهيم لأبطال العمل، ومن المقرر بدء التصوير خلال الأيام المقبلة، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مروان عبدالمنعم، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

أحدث أعمال نيللي كريم

ويُعرض حاليًا للفنانة نيللي كريم، فيلم «فوي فوي فوي»، بمشاركة محمد فراج، بيومي فؤاد، طه دسوقي، أمجد الحجار، حجاج عبدالعظيم، حنان يوسف، ظهور مميز لـ بسنت شوقي، وتدور أحداثه حول شاب فقير، يسعى للسفر للخارج مستغلًا فريق كرة قدم للمكفوفين، ويحاول الانضمام إليها بزعم أنه كفيف البصر، ليخوض معها تجربة المشاركة في إحدى البطولات بالخارج ليتمكن للسفر إلى أوروبا، وخلال رحلته تتصاعد الأحداث في إطار من المفاجآت.

أحدث أعمال أحمد فهيم

ومن ناحية اخري، ينتظر أحمد فهيم قريبا في بطولة مسلسل حدوتة منسية، مع سوسن بدر، والعمل يأتي ضمن دراما الـ Off Season، ويشارك به عبير صبري، محمود حجازي، هشام إسماعيل، طارق صبري، ريم سامي، ونانسي صلاح، ومن تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محي الدين، كما يشارك في فيلم المنبر بطولة أحمد حاتم، أحمد فهيم، كمال أبو رية، أيتن عامر، سامح الصريطي، ومن تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبدالعال، وتدور أحداثه عن تاريخ الأزهر الشريف، يعرض له في السينمات فيلم أبو نسب، بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، وعلاء مرسي، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم شيكو، شيرين رضا، ماجد المصري، ومحمد ثروت، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.



اخر اعمال نيللي كريم

والجدير بالذكر ان اخر اعمال نيللي كريم هو مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل عملة نادرة، والذي ظهرت من خلاله لأول مرة بشخصية صعيدية، وكان من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فيه كل من جمال سليمان، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، أحمد عيد، محمد لطفي، جومانا مراد، ندى موسى، مريم الخشت، وهشام عاشور، فيما شارك علي الطيب كظهور خاص.