نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التصوير الأسبوع المقبل.. تفاصيل دور يحيى الفخراني في مسلسل "عتبات البهجة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد يحيى الفخراني لتصوير مسلسله الجديد عتبات البهجة، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويجسد الفخراني شخصية وكيل وزارة الصناعة على المعاش، ومن المقرر بدء التصوير الأسبوع المقبل.

أبطال مسلسل عتبات البهجة

ومسلسل عتبات البهجة يشارك في بطولته يحيى الفخراني، جومانا مراد، مايان السيد، نور النبوي، ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

مسلسل «عتبات البهجة»

يذكر أن مسلسل «عتبات البهجة»، كان مشروعا سينمائيا يعود لعام 2009، والذي كان سيخرجه المخرج عمر عبد العزيز، وكان من المفترض أن يتولى دور البطولة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، ولكن تحول العمل إلى عمل درامي سيخرجه مجدي أبو عميرة في أول عودة له للدراما التليفزيونية منذ عام 2020 وآخر أعماله هو مسلسل «قوت القلوب».

يحيي الفخراني يعلق علي الأحداث الجارية في غزة

ومن ناحية اخري، علق الفخراني خلال الفترة الماضية على الأحداث الجارية في غـ زة، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على قناة mbc مصر، قائلا: لا يوجد أحد يحب الحـ رب، ولكن يجب أن تكون قويًا ومستعدًا لأي موقف، لذلك الرئيس السيسي يحرص على زيادة تسليح الجيش، وهناك من كان يرى أن هذه المبالغ يمكن استغلالها في أمور أخرى بدلًا من السـ لاح، ولكن هذا الأمر مهم للحفاظ على قوتك، وأحداث غـ زة الأخيرة تخيفنا من وقوع الحـ رب بالفعل.

اخر اعمال يحيي الفخراني

والجدير بالذكر ان يحيي الفخراني قد غاب عن الموسم الرمضاني الماضي، بينما قدم مسلسل نجيب زاهي زركش في رمضان 2021، وشارك به أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، محمد محمود، رنا رئيس، نهى عابدين، إسلام إبراهيم، ومحمد إبراهيم يسري، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هالة فاخر وحنان سليمان، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني، وقدم الفخراني عدد من الأعمال الدرامية الناجحة خلال السنوات الماضية، مثل دهشة، الخواجة عبدالقادر، ونوس، بالحجم العائلي، شيخ العرب همام، ابن الأرندلي، وسكة الهلالي.