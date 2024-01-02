نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي جمال وفريد يحتلان المركز الخامس بـ "اهي مشيت" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفنانين رامي جمال وأحمد فريد حصد نجاحهما، حيث كان قد طرحا ديتو “أهي مشيت” بالتعاون مع الفنان أحمد فريد، على جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.

وتصدرت أغنية “أهي مشيت” لـ رامي جمال وفريد، المركز الخامس ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد تخطت حاجز الـ مليون مشاهدة في أقل من ثلاث أيام من طرحها على القناة الرسمية لـ فريد على “اليوتيوب”.

أغنية “أهي مشيت” من كلمات جمال الخولي، ألحان رامي جمال، توزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار.

آخر أعمال رامي جمال

يذكر أن آخر أعمال رامي جمال الغنائية أغنية “جيت متأخر”، واحتلت التريند على “اليوتيوب”، وحققت ما يقرب من 4 مليون مشاهدة في أقل من ثلاث أسابيع من طرحها، وهي من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي.