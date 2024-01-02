كأول تعاون مع بنش مارك.. تامر عاشور يستعد لطرح أغنية "هيجيلي موجوع"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف المطرب تامر عاشور عن تعاونه الأول مع شركة بنش مارك لإنتاج أغانيه التي يسعى لتقديمها لجمهوره خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر طرح أولى هذه الأغاني خلال أيام قليلة وتحمل الأغنية اسم «هيجيلي موجوع» لتكون الأغنية الأولي له خلال عام 2024 والتي ستحمل الكثير من المفاجآت.



ووعد تامر عاشور جمهوره بتقديم عدد من الأعمال المميزة خلال الفترة القادمة مع نشاط فني مميز.

تصريحات مؤسس بنش مارك



وفي تصريحات صحفية، قال الأستاذ محمد زكي حسنين الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك قال إنه سعيد بهذا التعاون وأعلن أن الشركة سوف تقوم بعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن هذا التعاون وخطط الشركة المستقبلية.

وتعد هذي هي التجربة الإنتاجية الأولى لبنش مارك بعد نجاحها في تنظيم الحفلات والفعاليات علي مستوي العالم العربي

تفاصيل أغنية هيجيلي موجوع

ومن ناحية أخرى تحدث تامر عاشور عن أغنيته الجديدة “هيجيلي موجوع”، مشيرًا إلى أنه سيتم طرحها خلال أيام قليلة، وهي من كلمات: عمرو المصري، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري.

وأشار إلى أنه أغنية هيجيلي موجوع خارج قائمة أغنيات ألبومه الغنائي الجديد، مؤكدا أن أول أغنية في الألبوم الجديد ستكون بداية من “الفالنتين”.



آخر أعمال تامر عاشور الغنائية

يذكر أن عاشور، طرح مؤخرًا أغنية بعنوان «عديت»، عبر صفحته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» والتي تعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، وألحان غريب وتوزيع توما.

ومن كلمات أغنية عديت: عديت جنبى اتمنيت، ربى يجمعنا وتبقى شريكى ف حضن وبيت، ذهول حالة ذهول، قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول، مستنى ايه بقى، قلبي خلاص لقا، اللى أنا نفسى أهنن فيه، واللى اداديه كده، ايه الضحكة دى ايه ده، جنانى بيك عدى الخيال، إفتح قوسين، وأكتبنى معجب حاله حال.



