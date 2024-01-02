نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منى الشاذلي: "انا بنت طبقة متوسطة.. ولم أكن مدللة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبرت الإعلامية منى الشاذلي عن أسرار في حياتها الشخصية، خلال لقائها في إحدى التصريحات التليفزيونية.

وكشفت منى الشاذلي خلال تصريحات تليفزيونية لها، قائلة: “أنا بنت طبقة متوسطة وغير مدللة لا جسمانيًا ولا عاطفيًا، أبويا كان بيقول اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم، وكلمة الكراهية صعبة في تكويني”.

وصرحت منى الشاذلي، قائلة: “بشوف نفسي شخصية إيجابية ومش هخترع دنيا على مزاجي عشان أكون مرتاحة، واتعلمت من والدي الأخلاق، ومفيش حاجة تستاهل التفاخر سواء بالشكل أو العربيات، وفي رأيي أعظم بشر في الدنيا هما اللي حققوا إيجابية مع اللي حواليهم”.

وعلى صعيد آخر، كانت قد نشرت نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر حسابها الرسمي بـ إنستجرام صورة لها مع منى الشاذلي، معلقة: صديقتي الغالية على قلبي، وبعدها أصبحت ياسمين حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر هذه من المرات القليلة التي تظهر فيها منى الشاذلي في صورة مع أصدقائها خارج الاستوديو وبرنامجها.