نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول أحمد العوضي العرض الخاص لـ "الاسكندراني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل الفنان أحمد العوضي، إلى العرض الخاص لفيلم “الاسكندراني”، والذي يعد البطوله الاولى له في السينما، وذلك باحدى القاعات السينمائيه في مول شهير بمدينه السادس من اكتوبر.

ياسمين عبدالعزيز تهنئ العوضي على فيلم الإسكندراني





هنأت النجمة ياسمين عبد العزيز، زوجها الفنان أحمد العوضي بفيلمه الجديد "الإسكندراني" وهو أولى بطولاته السينمائية المطلقة.



وشاركت ياسمين البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "الإسكندراني.. مبررووك ربنا يكرم إن شاء الله”.

تفاصيل فيلم “الإسكندراني”



ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

ويشهد فيلم "الإسكندراني"، أيضًا عودة النجم عصام كاريكا لتلحين أغاني الأفلام بعد فترة طويلة من الابتعاد عنها، حيث يقوم بتلحين كافة أغاني الفيلم.

أبطال فيلم "الإسكندراني"



فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.



البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" يحصد 22 مليون مشاهدة



وحصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.



عصام كاريكا يشوق جمهوره لأغاني فيلم "الإسكندراني"



وكان عصام كاريكا قد شوق جمهوره مؤخرًا لأغاني فيلم "الإسكندراني"، حيث نشر صورة تجمعه بالمخرج خالد يوسف، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا أغاني فيلم (الإسكندراني) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات رامي جمال، وألحان العبد لله.

"الإسكندراني" اول بطولة لـ أحمد العوضي



ويعتبر فيلم الإسكندراني أول عمل سينمائي من بطولة الفنان أحمد العوضي، لذلك يترقب طرحه العديد من جمهور الفنان، لرؤيته سينمائيًا كما أبدعهم دراميًا خلال السنوات الماضية في مواسم رمضان بشخصيات الخديوي والكوماندا وغيرهم ممن حقق نجاحا كبيرًا.