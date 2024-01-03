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داليا شوقي: "أعمالي كلها اتعرضت في نفس الوقت وسفاح الجيزة كسر كل المقاييس"

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القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت داليا شوقي في تصريحات صحفية عن سر نجاح مسلسل سفاح الجيزة، الذي تصدر تريند منصات السوشيال ميديا طوال مدة عرضه، وقالت: المسلسل كسر كل المقاييس وكان مفاجأة كبيرة وسعيدة لينا، وكان الأكثر مشاهدة على منصة شاهد.

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داليا شوقي تكشف عن أحدث أعمالها

 

وإضافت داليا شوقي: انتهيت من تصوير فيلم خمس جولات من سنة ونصف، وتقريبًا أعمالي كلها اتعرضت في نفس الوقت، مسلسل وبينا معاد كان في أول السنة، وبعد فيلم خمس جولات، وختامه مسك بمسلسل سفاح الجيزة.

 

سبب اعتذار داليا شوقي عن الجزء الثاني لـ وبينا معاد

 

اوضحت داليا شوقي سبب اعتذارها عن تقديم جزء تاني لـ بينا معاد، قالت: أنا بخاف من الأجزاء التانية لأن عضم الشخصية ممكن يتغير ويروح في حته تانية، إلا لو الخطة إن الجزء الثاني أقوى من الأول، والجزء التالت يكون أقوى من التاني، ومطالبة الجمهور بجزء تاني دي حاجة مفرحاني، والناس بتحب التغيير لازم يبقى في تحدي مختلف والأستاذ هادي الباجوري بيحب التحدي.

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مسلسل "وبينا معاد" من بطولة صبري فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، بسمة، أسامة الهادي، يوسف الكدواني وغيرهم نخبة من النجوم. المسلسل من تأليف وإخراج هاني كمال.

 

طريقة تحضير داليا شوقي للادوار

 

اختتمت داليا شوقي حديثها عن توضيح طريقة تحضيرها للدور: وأنا صغيرة كنت بطلب دايمًا مجلة الحوادث، وكنت بحبها جدًا علشان اتعرف على الجانب الإنساني للمجرمين، لأننا لما بنتعرف عليهم أكتر بنحس إن جواهم إنسان وطفل صغير، وحاجات كتير في شخصيته مثيرة، كمان كنت بحب أتعرف أكتر على الجانب النفسي والإنساني، وأنا بحب سلمى بكل تفاصيلها، وكل الناس اللي في المسلسل كانوا متعاونين جدًا.

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داليا شوقي تهنئ الجمهور بالعام الجديد

 

والجدير بالذكر ان الفنانة الشابة داليا شوقي قد هنأت جمهورها بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، ونشرت صورا لها على حسابها موقع انستجرام، كتبت: "سنة جديدة وحلوة يا عم سعييد يا رب سنة جميلة وحنينة ومريحة وحرة علينا جميعًا"، ظهرت داليا شوقي في الصور التي قامت بنشرها وهي ترتدي قلادة "خريطة فلسطين"

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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