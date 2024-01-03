للعام الثالث علي التوالي.. يوسف الشريف يغيب عن دراما رمضان 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - يغيب الفنان يوسف الشريف عن دراما رمضان للعام الثالث علي التوالي، بعدما توقفت تحضيرات مسلسل الراكون بشكل نهائي، بعد أن كان هناك مساعي من بعض شركات الإنتاج الأخرى لتقديم هذا العمل في سباق رمضان 2024، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.

تحضيرات مسلسل الراكون

وقالت إنجي علاء طليقة الشريف ومؤلفة الراكون فى تصريحات صحفية إن التحضيرات الخاصة بالعمل امتدت لعامين وإن كل شيء كان جاهزا لولا بعض الظروف الإنتاجية التى حالت دون تقديمه هذا العام، وبدفعت بتأجيله إلى رمضان 2025، مضيفة أنها لا تعرف وقتها كيف ستكون الأمور.

تفاصيل مسلسل الراكون

مسلسل يوسف الشريف «الراكون» من تأليف زوجته إنجي علاء، وإخراج محمد العدل، وإنتاج شركة سينرجي،

والعمل يدور في إطار اجتماعي درامي تشويقي، ويحتوي على معاني إنسانية ويحمل العديد من المفاجآت المثيرة.

تعاون يوسف الشريف وإنجي علاء

وكان من المفترض أن يكون مسلسل الراكون هو التعاون الثالث الذي سيجمع بين يوسف والسيناريست إنجي علاء بعدما قدما سويًا مسلسل لعبة إبليس في رمضان 2015 ثم كوفيد 25 في رمضان 2021، فيما شاركت إنجي في أكثر من عمل مع الشريف كمصممة أزياء منهم مسلسلات المواطن إكس وزي الورد ورقم مجهول وكفر دلهاب والنهاية.

آخر أعمال يوسف الشريف

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والجدير بالذكر ان اخر اعمال يوسف الشريف هو فيلم بني آدم، وتم عرضه عام 2018، وكان من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك فيه دينا الشربيني، أحمد رزق، هنا الزاهد والراحل محمود الجندي، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وكان آخر أعماله في الدراما مسلسل كوفيد 25، الذي عرض في سباق دراما رمضان2021، وشارك فيه إدوارد، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إيناس كامل، إسلام جمال، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ديانا هشام، راندا البحيري، صفاء الطوخي، عصام السقا، وعدد آخر من النجوم، فكرة وسيناريو وحوار إنجي علاء ومن إخراج أحمد نادر جلال، وتناول من خلاله تداعيات تطور فيروس كورونا، ودارت الأحداث في إطار من الخيال العلمي، فى تجربة جديدة ومختلفة على الدراما المصرية.