فن ومشاهير

بعد زواج 3 سنوات.. انفصال هند عبد الحليم وكريم قنديل

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة هند عبد الحليم عن خبر انفصالها عن زوجها مع بداية عام 2024، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

ونشرت هند عبد الحليم صورتها وعلقت عليها: "أيام بتمشي وإحنا بنمشي وبنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معني انك لوحدك انك وحيد.. ساعات كتير بتحتاج ده عشان عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس.. كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يارب.. نيو ير وأنا سنجل فيها".

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زواج هند عبد الحليم

 

وكانت قد تزوجت الفنانة هند عبد الحليم من كريم قنديل في يوم 13 أغسطس عام 2020، وحضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني وبعض الأصدقاء والعائلة، وانفصل الثنائي بعد زواج  دام لثلاث سنوات، دون توضيح سبب الطلاق.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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