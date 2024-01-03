بعد خبر طلاقها.. هند عبد الحليم تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت الفنانة هند عبد الحليم جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت عن خبر انفصالها عن زوجها مع بداية عام 2024، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت هند عبد الحليم صورتها وعلقت عليها: "أيام بتمشي وإحنا بنمشي وبنتغير أوي، وكل حاجة بتتغير حوالينا ومفيش أي حاجة دائمة.. بس مش معني انك لوحدك انك وحيد.. ساعات كتير بتحتاج ده عشان عشان تلاقي نفسك وتعرف تبص حواليك كويس.. كل سنة وانتوا طيبين وإن شاء الله السنة دي تكون أحلى وأحن على الكل يارب.. نيو ير وأنا سنجل فيها".

زواج هند عبد الحليم

وكانت قد تزوجت الفنانة هند عبد الحليم من كريم قنديل في يوم 13 أغسطس عام 2020، وحضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني وبعض الأصدقاء والعائلة، وانفصل الثنائي بعد زواج دام لثلاث سنوات، دون توضيح سبب الطلاق.



