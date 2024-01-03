منى الشاذلي: "كان نفسي أبقى دكتورة ولقيت الأقرب ليا هو الإعلام"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية منى الشاذلي عن العديد من الأمور والأسرار في حياتها الزوجية والحب في حياتها، وعن الوظيفة التي كانت تتمنى العمل بها.

تصريحات منى الشاذلي

وقالت منى الشاذلي في تصريحات تليفزيونية: العاطفة دون عقل رشيد لا تصبح عاطفة تصبح عبثا.. وأنا في العموم إنسانة وديعة وقوية من جوا، وبشوف أقوى الناس هما الهاديين مش بالحنجرة والصوت العالي.. وبعمل حذف لأي ذكرى مؤذية وجدانية بالنسبة لي.

الوظيفة التي تمنت العمل بها

وعن الوظيفة التي كانت تتمنى العمل فيها، أضافت منى الشاذلي: كان نفسي أبقى دكتورة أو مدرسة عشان أساعد الناس.. ولما دخلت الجامعة الأمريكية لقيت الأقرب ليا هو الإعلام.

قصة زواج منى الشاذلي

وحول زواجها وقصة حبها، أوضحت منى: اتعرفت على جوزي في إيطاليا.. وبقالي 25 متجوزة وأنا وجوزي متناقضين في كل حاجة وهو مش رومانسي.. والناس اللي ما عاشوش قصة حب في حياتهم فاتهم حاجة حلوة أوي، والحب الأول بيكون فيه شغف يكفي العالم بعد كده يدخل الاعتياد.

واستكملت حديثها: الولاد والبنات لازم يتربوا على تحمل المسئولية.. والحب حاجة والحياة الزوجية حاجة تانية هي حياة محتاجة مجهود عاطفي وفكري.

وعن رأيها في الإعلام، اختتمت منى الشاذلي حديثها: بشوف الإعلام غاية ومتعة ورسالة، حتى لو بنقدم حاجة لذيذة.



برنامج معكم منى الشاذلي

بدأ البرنامج عام 2014 بعدما تركت منى الشاذلي قناة أم بي سي مصر بشكل ودي كما بينت القناة ذلك حيث كانت تقدم برنامج جملة مفيدة وهو غالبا يتضمن نفس محتوى وحيثيات برنامج «معكم منى الشاذلي».

ويعرض برنامج معكم منى الشاذلي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع على قناة on E، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً.

نبذة عن منى الشاذلي

منى محمد محمود أحمد الشاذلي هي إعلامية مصرية ولدت في 23 ديسمبر 1973، قدمت العديد من البرامج السياسية، وأهمها البرنامج الحواري على قناة دريم الفضائية المصرية العاشرة مساء، وبرنامج جملة مفيدة 2012.