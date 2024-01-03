نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول الفنانه فردوس عبد الحميد للعرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانه فردوس عبد الحميد، على حضور العرض الخاص لفيلم “الإسكندراني”، وكانت ضمن أول الحضور على الريد كاربت.

وحضر عدد كبير من الفنانين ومنهم الفنان أحمد العوضي الفنان عصام السقا والفنان محمد رضوان والفنانه زينة والمخرج خالد يوسف والعديد من البلوجر المشهورين ويذكر أن كان العرض الخاص لفيلم الاسكندراني منذ ساعات قليله في إحدى سينمات أكتوبر.

فيلم الإسكندراني

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

وفيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

وحصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.

وكان عصام كاريكا قد شوق جمهوره مؤخرًا لأغاني فيلم "الإسكندراني"، حيث نشر صورة تجمعه بالمخرج خالد يوسف، وعلق عليها قائلًا: "قريبًا أغاني فيلم (الإسكندراني) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات رامي جمال، وألحان العبد لله.