نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. محمد عاطف يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن تعاونه مع رامي صبري في "مبسوط يا بعد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتميز الشاعر محمد عاطف بأسلوبه الجذاب وقدرته على استخدام اللغة بشكل بديع ومتقن،ويتناول في أعماله مجموعة متنوعة من الموضوعات، بدءًا من الحب والرومانسية إلى الشؤون الاجتماعية، يعبّر عاطف في قصائده عن الأحاسيس الإنسانية العميقة ويتسم بالحس الشاعري العميق والتعبير الجريء.

وحاور "دوت الخليج الفني" الشاعر محمد عاطف ليكشف عن تعاونه مع رامي صبري بألبوم "النهايات أخلاق ".

إليكم نص الحوار /

حدثنا عن تفاصيل تعاونك مع رامي صبري في ألبومه الجديد" النهايات أخلاق"؟

"ده التعاون الثالث مع الفنان رامي صبري بعد أغنتين عيوني لما قابلوني، وشطبنا، أما الأغنية الجديدة التي أتعاون بها تحمل اسم "مبسوط يا بعد “من كلماتي وألحان رامي صبري وتوزيع تميم”.



ما أبرز المكاسب الأخرى التي خرجت بها من تجربة تعاونك مع رامي صبري؟

رامي صبري فنان واعي ومثقف موسيقيًا وحاطط خطة وتارجيت لنفسه وعارف هو بيعمل إيه، وأنا سعيد بالتعاون معه لأن رامي من الناس الفاهمين وهذا قليل لما نصادفه.

أصبح للشباب أسلوب مختلف فى سماع الأغاني، وكلامهم مع بعض فماذا تفعل لتواكب هذا الأسلوب المختلف؟

أنا بحاول دايما ً أقرب للفئة العمرية، وأنا كل خميس بعمل سهرة مع أطفال عائلتي، وبعرف اتجاهات ميولهم وأنا بحترم ده، وبحاول أقرب منهم من ثقافتهم وتوجهاتهم، من الأفلام والأغاني اللي يحبوها، وأنا شاعر متواجد في كل مكان وبحاول دايما أواكب وأبحث عن كل ما هو جديد ".



المطربون العرب يرون أن النجاح فى مصر يعد انتشارًا بالشرق الأوسط.. هل تؤيد وجهة نظرهم؟

طبعًا النجاح في مصر احنا لدينا أكثر من ١٠٠ مليون مواطن، ولأن الشعب المصري فنان زواق، شعب زواق بطبعه وكله فنانين والنجاح طبعًا بيبقي من مصر.

مشاركة فنانة أو موديل عالمية في فيديو كليب تساهم في نجاح كبير في الأغنية عن الحملات التمويلة أم لا؟

لا يشترط وجود موديل على حسب الرؤية الإخراجية مثال على ذلك الكليب الآخير لأحمد بتشان "بعد فراقك"، استطاع أن يحقق نجاحات واسعة ويتصدر الترند من غير موديل، فالموديل ليس مقياس النجاح أي أغنية، ولكن الأغنية الحلوة والإخراج الحلو هو الذي يفرض نفسه.

