نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " بالطو" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على واتش ات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر مسلسل “ بالطو” للفنان عصام عمر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة “ واتش ات” عام ٢٠٢٣.

تأثير نجاح مسلسل معين مثل "بالطو" اعتمد على عدة عوامل مختلفة، بما في ذلك القصة، الأداء، وتفاعل الجمهور. إذا كنت تبحث عن تقييم محدد لهذا المسلسل، فمن المفضل البحث عن مراجعات وآراء النقاد والجمهور الذين شاهدوا المسلسل.

تذكر أن مستوى نجاح أي عمل درامي قد يختلف من شخص لآخر بناءً على ذوق الجمهور وتفضيلاتهم.

بالطو هو مسلسل كوميدي مصري مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم. العمل بطولة عدد من الممثلين مثل عصام عمر ومحمود حافظ، ويقدم رؤية كوميدية لمجال التمريض والرعاية الصحية. تم إخراج المسلسل بواسطة عمر المهندس وشارك فيه مجموعة من الممثلين وضيوف الشرف. تدور أحداث المسلسل حول قضايا مضحكة ومشوقة تتعلق بعالم التمريض والرعاية الصحية.

عصام عمر

روج الفنان عصام عمر لشخصيته في مسلسل “ بطن الحوت” وذلك من خلال نشره صور عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام".

وكتب عصام عمر: “بكر من مسلسل بطن الحوت”.

مسار اجباري

يستعد الفنان عصام عمر وأحمد داش لتحضير مسلسل جديد بعنوان “ مسار إجباري ” المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان المقبل 2024، والعمل مكون من 15 حلقة، ومن المقرر بدء تصوير المسلسل في بداية يناير المقبل.

مسلسل “ مسار إجباري ” تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي اجتماعي وجار ترشيح الأبطال المشاركين في بطولته وسيتم الإعلان عنهم خلال أيام.