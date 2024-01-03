نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن راؤول يحتفل بحصاد أعماله في 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته الكبيرة حول تعاونه مع أبرز نجوم الوطن العربي وتحقيق نجاحات واسعة خلال سنة 2023.

وشارك جمهوره بصورة من النجوم الذي تعاون معهم من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" فضل من الله وحده حصاد أعمالي في ٢٠٢٣:

وأضاف:" بلقيس أغنية "ألف روح"، أمال ماهر أغنية "كسبتوا الرهان"، أبو" دغدغة"، حكيم "فرحة عيد"، رامي جمال "شقة"، جو أشقر ومحمد أسامة "يحيا السهيرة"، مدين "حلوة الحياة" إعلان صيدليات العزبي، إعلان المأمون، بورا" بكامل إرادتي".

راؤول يحتفل بأعماله الوطنية

وتابع:" الأعمال الوطنية حكيم" انت كبيرنا، محمد الشرنوبي" احنا الفكرة "، رضا البحراوي" بلدنا بتندهك"، مدحت صالح "هدفنا واحد"، وائل الفشني" الصعيد وناسه"، محمد عدوية" أهل المنيا"، أحمد جمال ووائل الفشني "احنا معاك "، محمد الشرنوبي "فلسطين"، مدحت صالح "أنا من هنا"، سامر أبو طالب" أهل السلوم"، عماد كمال "اسكندرية واللي منها "، مجموعة الدوم "مصر بخير "، حجازي متقال "الصعيد يا خال ".

تعليقات الجمهور على منشور أحمد حسن راؤول

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليوون مبروك، ربنا يزيدك من فضله وكرمه، دايما مكسر الدنيا، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال أحمد حسن راؤول

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر أحمد حسن راؤول أغنية "كبيرنا " للفنان حكيم، والأغنية من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع طارق عبد الجابر.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي /انت شبهنا ومن طبيعتنا، عايش بينا واحد من بيتنا، انت كبيرنا رمز هيبتنا، كمل واحنا وراك ماشيين، فاهم إيه بيدور حوالينا، مين اللي معانا ومين اللي علينا، ومطمن ناسنا وأهالينا، واحنا معاك في أمان عايشين.