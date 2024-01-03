نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد "مش ملاحظ حاجة".. كيف استقبل الجمهور تعاون رامي جمال مع زوجته مجددًا في "دوخناك يا فراق"؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفنان رامي جمال عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" عن ديو جديد يجمعه بزوجته ناريمان حيث نشر بوستر الأغنية التي تحمل اسم "دوخناك يا فراق".

وعلق عليها قائلًا: "دوخناك يافراق اغنية حاصله في كل البيوت حوالينا حبيت اغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي بان الفن يبقى هوايه ليها مش احتراف، وعشان كده كل فتره لازم يبقى ليها تراك محترم ووعد مني هتحبوا الاغنيه أو ي وهتحبوا كل الخطوات الجايه اللي مجهزهالكم".

وتابع قائلًا: "البوستر من تصوير العبقري شريف مختار وكلمات أيمن عز وألحان محمود أنور وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، ميعادنا يوم 7 الساعه 7 ان شاء الله".

ماذا قال الجمهور على تعاون رامي جمال وناريمان في “دوخناك يا فراق” ؟

وسرعان ما انهالت التعليقات الإيجابية على منشور رامي جمال وتبين حماس الجمهور لهذا الديو، وجاءت بعض تعليقات الجمهور كالآتي: ( طول عمرك عظمه يا فنان، بالتوفيق يارب يا رامى من اجمل الاصوات، انتظار كل أغنية ليك يا رامي بنفس الشغف عشان متأكد أن في إبداع منك مطربي المفضل، رامي جمال ملك المزيكا، هتبقى اجمل اغنية، كل أغانيك تحفة، هتعجبنا طبعا من ألطف 2، هتكون خيال وتكسر الدنيا احلي ثنائي ربي يسعدكم، هتعجبنا أكيييييد أحلى ثنائي أصلا، مستنيين علي نار والله العظيم اكيد جميله من قبل ما اسمعها اصلا) وغيرها الكثير.

التعاون الغنائي الثاني بين رامي جمال وزوجته

الجدير بالذكر أن هذا ليس الديو الأول بين رامي جمال وزوجته ناريمان، فهذا هو التعاون الثاني بينهم بعد طرحهم ديو أغنية "مش ملاحظ حاجة" منذ ثلاث سنوات، وقد حققت نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة حيث وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو 5 مليون و200 ألف مشاهدة.

ما هي آخر أعمال الفنان رامي جمال ؟

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان رامي جمال أغنية جديدة ديو بينه وبين الفنان الشاب فريد تحمل اسم "أهي مشيت" وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتصدرت التريند.

وأغنية "أهي مشيت" هي من كلمات جمال الخولي وألحان رامي جمال وتوزيع زاك، تصوير بوستر شريف مختار ومن إنتاج أحمد جمال الفقي.