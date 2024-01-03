قبل عرضها بموسم الرياض.. تعرف على تفاصيل مسرحية "كازانوفل" لـ هنا الزاهد وأحمد السعدني

القاهرة - محمد ابراهيم - رفعت الجهة المنظمة لمسرحية "كازانوفل" مستوى الحماس لجمهورها والإعلان عن تفاصيل وموعد انطلاق المسرحية، حيث شاركت صفحة موسم الرياض بوستر المسرحية الجديدة "كازانوفل" التي ستعرض في بوليفارد سيتي، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالبوستر تعليقًا قالت فيه: "مسرحية كازانوفل من بطولة هنا الزاهد وأحمد السعدني ومحمد عبد الرحمن وإدوارد وميرنا جميل وسامي مغاوري.

وأضافت:"تعرض المسرحية من 9 يناير حتى 13 يناير".



أحداث مسرحية كازانوفل



تدور أحداث المسرحية حول "حميده" الذي يريد تزويج إبنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية والذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخًا عاطفيًا لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو" ؟

تعرف على أسعار تذاكر مسرحية “كازانوفل”

وطرحت الجهة المنظمة تذاكر المسرحية والتي جاءت كالتالي:

الفئة الأولى 85 ريال سعودي أي ما يعادل 701 جنيه مصري

الفئة الثانية 100 ريال سعودي أي ما يعادل 824 جنيه مصري

الفئة الثالثة 250 ريال سعودي أي ما يعادل 2061 جنيه مصري.

الفئة الرابعة 300 ريال سعودي أي ما يعادل 2474 جنيه مصري.

الفئة الرابعة 400 ريال سعودي أي ما يعادل 3298 جنيه مصري

الفئة الخامسة 450 ريال سعودي أي ما يعادل 3711 جنيه مصري.

الفئة السادسة 500 ريال سعودي أي ما يعادل 4122 جنيه مصري.

VIP) - ثمانمائة ريال سعودي أي ما يعادل 6596 جنيه مصري.

VVIP) - تسعمائة ريال سعودي أي ما يعادل 7421 جنيه مصري

آخر أعمال هنا الزاهد

والجدير بالذكر آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "سيب وانا اسيب" مع أحمد السعدني، آية سماحة، محمد جمعة، يارا جبران، عارفة عبد الرسول وغيرهم من النجوم. المسلسل من تأليف رنا أبو الريش ومن إخراج وائل إحسان، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور وتصدر الترند فور نزوله.