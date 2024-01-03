نبيله عبيد تساند خالد يوسف بحضورها العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" (صور)

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس الثلاثاء العرض الخاص لفيلم الإسكندراني وذلك في إحدي سينمات مدينة السادس من أكتوبر.

وحرصت النجمة الكبيرة نبيلة عبيد على مساندة المخرج خالد يوسف وحضورها العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني"

نبيلة عبيد من العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

نبيلة عبيد من العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

حضور العرض الخاص لفيلم الإسكندراني

وحضر العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" أبطاله ومخرج الفيلم وفريق الانتاج، بجانب عدد كبير من الفنانين الضيوف وعدد أيضًا من أبطال العمل منهم عصام السقا وزينه ومحمد رضوان محمود حافظ ومحمد صلاح وأحمد العوضي وعدد من مشاهير التيك توك والبلوجر.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثي، وآخرون من النجوم، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، تصوير سامح سليم، ديكور أحمد عباس، ملابس مونيا فتح الباب، مونتاج عمرو عاكف.

بوستر فيلم الإسكندراني

الإسكندراني اول عمل يجمع بين العوضي والمخرج خالد يوسف

ويعتبر فيلم الإسكندراني العمل الأول الذي يجمع العوضي وخالد يوسف، لكنه في نفس الوقت التعاون الثاني بين "يوسف" وبين زينة، بعد تقديمها فيلم "كارما" الذي عرض عام 2018، وكان آخر أعمال المخرج خالد يوسف السينمائية.

أحمد العوضي وخالد يوسف

و قد حصد البرومو الرسمي لفيلم "الإسكندراني" عبر "فيس بوك" 15 مليون مشاهدة، أما على إنستجرام فحصل على 2 مليون مشاهدة، وأيضًا على تطبيق تيك توك 5 مليون مشاهدة، خلال 24 ساعة.

ما هي آخر أعمال الفنانة نبيلة عبيد ؟

وفي سياق متصل يذكر أنه آخر أعمال النجمة نبيلة عبيد مسلسل سكر زيادة، والذى عُرض فى السباق الرمضانى لعام 2020، وضم عددا كبيرا من نجوم الفن وأبرزهم: نادية الجندى، سميحة أيوب، هالة فاخر، مى الغيطى، طارق عبدالعزيز، هنادى مهنا، وغيرهم، وهو من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان.